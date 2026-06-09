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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هجبلكوا فرص عمل في الخارج.. ضبط سيدة تدير شركة غير مرخصة للنصب على المواطنين بحدائق القبة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
إسلام دياب

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية قيام (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) بإدارة شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج (كائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة وبحوزتها ( صور ضوئية "لعقود عمل ، وجوازات سفر لراغبى السفر للعمل بالخارج "- دفاتر "إيصالات أمانة ، تحديد مواعيد لراغبى السفر للعمل بالخارج" - أكلاشيه خاص بالشركة – هاتفى محمول ، لاب توب "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")..وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية قسم شرطة حدائق القبة شركة إلحاق العمالة بالخارج

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