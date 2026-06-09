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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تعاني اضطرابات نفسية.. الداخلية تكشف لغز محاولة سودانية إنـ هاء حياتها من أعلى عقار بعين شمس

السيدة
السيدة
إسلام دياب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن محاولة سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" القفز من أعلى العقار محل سكنها وقيام أحد المواطنين بالإمساك بها بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بمحل ملابس- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 2 الجارى حال تواجده بالمحل عمله فوجئ بمحاولة إحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول- مقيمة بذات العقار) القفز من أعلاه بسبب خلافات أسرية، فقام بالصعود وتمكن من إقناعها بالتراجع عن موقفها، وبسؤال والديها "يحملان ذات الجنسية" ، أفادا بأن نجلتهما تعانى من إضطراب نفسى، وأنه حال تواجدها بالمنزل حدثت مشادة كلامية بينهما فقامت على إثرها بالصعود أعلى العقار لمحاولة القفز.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مواقع التواصل الإجتماعى سودانية عين شمس

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