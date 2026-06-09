رئيس منطقة الإسماعيلية وموفد قطاع المعاهد الأزهرية يتابعان امتحانات الثانوية بالقصاصين

تابع الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء و الأستاذ أيمن علم الدين ، موفد قطاع المعاهد الأزهرية ، أعمال الامتحانات بلجنة معهد بنين محمد جبر بمدينة القصاصين وتضم لجان معهدى بنين المنشية ، الدوحة؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026.

وخلال متابعته، اطمأن رئيس المنطقة على الالتزام بالتعليمات المنظمة، مؤكدًا ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب وتحقيق الانضباط داخل اللجان، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة. رافق فضيلته خلال الزيارة الدكتور وجيه عبدالكريم مدير إدارة شئون الطلبه و الامتحانات بالمنطقة.

وأدى اليوم طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة النحو وسط حالة من الهدوء والانضباط، دون رصد أية معوقات تؤثر على سير الامتحانات.