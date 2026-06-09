مدرب المصري: عمر الساعي سيكون في "حتة تانية" معانا.. ونتمنى استمراره

أشاد محمد محسن ابو جريشة المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، بمستوى اللاعب عمر الساعي مهاجم الفريق المعار من النادي الأهلي.

وقال أبو جريشة في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: عمر الساعي يقدم مستويات مميزة مع المصري ولو استمرّ على ذلك سيكون في حتة تانية

وأضاف: مسالة تجديده في يد إدارة المصري وعماد النحاس وبالتأكيد نتمنى أن يستمر عمر الساعي معانا في الموسم الجديد

وتابع: عمر الساعي لو ظل على هذا التركيز سيكون في حتة تانية، وهو لاعب كبير، وعدم مشاركته أساسيًا في بعض المباريات هي وجهة نظر فنية لكنه لاعب لا غنى عنه.