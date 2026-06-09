تسكين 93 بائعاً .. افتتاح سوق بولاق الدكرور الحضاري لبيع الملابس الجاهزة | شاهد

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة سوق بولاق الدكرور الحضاري لبيع الملابس الجاهزة بشارع المساكن بمنطقة كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور.

وأوضح محافظ الجيزة أن السوق يتكون من 30 محلًا مجهزًا بالكامل بالإضافة إلى شبكات إنارة ومراقبة ودورات مياه ويأتي ضمن مخطط المحافظة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والتجمعات العشوائية لبيع الملابس من جهة وتوفير منافذ حضارية تُمكّن الباعة من بيع منتجاتهم بصورة قانونية ومنظمة من جهة أخرى.

وأضاف المحافظ أن سوق بولاق الدكرور الحضاري لبيع الملابس الجاهزة يمثل المرحلة الأولى لنقل الباعة من شارعي العريش وضياء حيث نجحت المحافظة في إنهاء تواجد الباعة بهما وإعادة الحركة المرورية بكامل طاقتها في كل منهما.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تشمل تسكين 93 بائعًا بالمحال داخل السوق، إلى جانب باكيات مجهزة بتاندات لعرض المنتجات على الجمهور.

وخلال تفقده لباكيات السوق هنأ المحافظ الباعة عقب تسكينهم بالمحال مؤكدًا ضرورة استثمار هذه الفرصة والتعاون مع أجهزة المحافظة لتحويل السوق إلى مركز تجاري متخصص في تجارة الملابس والاستفادة من موقعه المتميز بأحد أكثر أحياء المحافظة كثافة سكانية وهو حي بولاق الدكرور، فضلًا عن قربه من أحياء الهرم والطالبية والمحاور المرورية الرئيسية.

ووجّه المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الدورية لضمان استكمال إجراءات التسكين وتمكين الباعة من عرض منتجاتهم مع تكثيف أعمال الدعاية والتسويق لموقع السوق وأنشطته بالشوارع والميادين الرئيسية بحي بولاق الدكرور، وكذا بشارعي العريش وضياء لتعريف المواطنين بالخدمات والأنشطة التي يوفرها السوق.

كما وجه بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لرفع كفاءة محيط السوق ومنع الإشغالات والتعديات وإلزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم مع رفع المخلفات أولًا بأول.

ومن جانبهم، أعرب الباعة عن شكرهم لمحافظ الجيزة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم بصورة مستقرة ودائمة مؤكدين دعمهم لجهود المحافظة الرامية إلى تحسين الحركة التجارية وتنشيط الإقبال على السوق.

ويوفر السوق لأهالي بولاق الدكرور والمناطق المحيطة تجربة متكاملة لتسوق الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها للرجال والسيدات والأطفال، إلى جانب الإكسسوارات والكماليات وحقائب السفر.

رافق المحافظ خلال الافتتاح هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وطه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور، وحامد سلامة رئيس حي الطالبية، وأحمد ثابت رئيس حي الهرم، ومحمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.