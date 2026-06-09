حقوق الإنسان تنظم تدريبا للعاملين بالمديريات والمصالح الحكومية بدمياط.. صور

نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة دمياط ، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط ، تدريبا موسعا للعاملين بوحدات حقوق الإنسان علي مستوي المديريات .

جاء التدريب تحت رعاية الدكتور حسام فوزى محافظ دمياط ، واللواء هشام رشاد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط وبإشراف اللواء محمد رافت همام سكرتير عام المحافظة .



قام مركز التنمية البشرية برئاسة الدكتورة شيرين الحسيني ووحدة حقوق. الإنسان بالديوان العام برئاسة الأستاذ عز الدين نور ، وبالتنسيق مع حقوق الإنسان بمديرية الأمن برئاسة العميد احمد شهاب مدير إدارة وحدة حقوق الإنسان بمديرية أمن دمياط، بعقد دورة تدريبيه لمجابهه العنف ضد المرأة .

وتم تنظيم تدريب مكثف للعاملين بوحدات حقوق الإنسان علي مستوي الديوان والوحدات المحلية ومديريات الخدمات وتناول اللقاء حقوق ذوي الهمم والمرأة والخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية والمبادرات المجتمعية داخل المحافظة.



