قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلغاريا تعلن تعليق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
كريستال بالاس يقترب من تعيين بيير ساج مدربًا جديدًا للفريق
ترامب: الإيرانيون أسقطوا مروحية أمريكية من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز
ترامب: إيران أسقطت إحدى مروحياتنا المتطورة خلال دورية فوق مضيق هرمز
تأييد حكم الإعدام على قاتل مالك "قهوة أسوان" بمصر الجديدة
أخطر تنظيم مالي للإخوان..إحالة 65 متهمًا في أكبر قضية لتهريب الأموال إلى الجنايات
تراجع سعر الدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء
مدبولي يتراس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
ترامب : نحن في المراحل النهائية لما سيكون اتفاقًا ممتازًا للغاية مع إيران
وزير الدفاع الإيطالي : إسرائيل تتوسع عسكريا في جنوب لبنان .. والوضع الإنساني قاتم
سويلم : رؤية متكاملة لتعزيز الأمن المائي .. ومعالجة الصرف الزراعي
كواليس محاكمة سارة خليفة بعد استلام التقرير الخاص بتصنيع المخـ درات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود توفيق

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مدحت زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعددٍ من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مُتابعة خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، الذي يُمثل نقلة نوعية نحو تعزيز فرص النهوض بقطاع ريادة الأعمال في مصر، وتنفيذ السياسات والبرامج والمبادرات الداعمة لهذا الملف، في إطار من تنسيق الجهود بين رواد الأعمال والجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في ضوء قرار تشكيلها الصادر من رئيس الوزراء، حيث تم عقد أكثر من اجتماع، وهناك اهتمام من جانب جميع الوزراء والمسئولين بالعمل على تيسير كل الإجراءات، وتوفير المُساعدة التمويلية والتنظيمية لكل الشباب الذين لديهم مشروعات صغيرة، فهذا الملف مهم جداً ونحن متفائلون به.

وأضاف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أنه تم عقد اجتماع مع 120 مسئولاً عن الشركات الناشئة، الذين طرحوا بعض التحديات التي تواجههم، وكان من بينها مشكلات وتحديات قامت الحكومة بالتصدي لها بالفعل وحلها، كما يتم العمل حالياً على حصر كل هذه التحديات المطروحة للعمل على حلها، وتحفيز كل أصحاب الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع لنائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط مع الوزراء المعنيين للعمل على حل المشكلات وتذليل التحديات التي طرحها رواد الأعمال.      

من جانبه، قدم الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع عرضاً حول مسار إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، عبر إطار تشاركي وتنسيقي مُتعدد الأطراف، لضمان توافق البرنامج مع الأولويات الوطنية واحتياجات منظومة ريادة الأعمال، لافتاً إلى أن هذا الإطار الوطني له عدة مستهدفات استراتيجية؛ تتضمن تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة، وكذا تعزيز التوظيف للشباب، فضلاً عن تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز إدماج الأشخاص مُتحدي الإعاقة.

وعرض الوزير أيضاً مقترحاً لإنشاء "وحدة ريادة الأعمال ـ مصر"، كجهة حكومية مُستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع مُباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتعمل كمُنسق مركزي للمنظومة.

وفي هذا الصدد، وافق رئيس الوزراء على إنشاء الوحدة المشار إليها، حيث أكد وزير التخطيط أن الوحدة سيكون لها اختصاصات تتضمن إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من مرحلة توليد الأفكار وحتى النضوج والتخارج، وضمان اتساق السياسات الحكومية ومُعالجة التعارضات، وكذا اقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال، إلى جانب إصدار ومتابعة اتفاقيات مستوى الخدمة لضمان حل التحديات ضمن جدول زمني محدد، فضلاً عن بناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار والمُستثمرين المحليين والدوليين لدعم تمويل الشركات الناشئة، مع إنشاء قاعدة بيانات للجهات الممولة ومتابعة مؤشرات التمويل.    

كما عرض وزير التخطيط عدة مُقترحات تخص آليات التمويل للشركات الناشئة، ودعم المشروعات الابتكارية، وكذا الأدوات الهادفة إلى بناء القدرات للقائمين على منظومة ريادة الأعمال، ورواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب المُقترحات التي تخُص تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإدماج رواد الأعمال والمستثمرين في عملية دعم صنع القرار.

رئيس الوزراء إعداد البرنامج التنفيذي الوطني رواد الأعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

المدير الفني البلجيكي

مدرب بلجيكا قبل مواجهة منتخب مصر: نسجل في المتوسط 3 أهداف بالمباراة

ترشيحاتنا

امن سيبرانى

ارتفاع الهجمات السيبرانية على قطاع التصنيع الربع الأول من 2026

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يستعرض خطوات إعداد البرنامج التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار

وزير الزراعة ومملي البرلمان

رسائل حاسمة من وزير الزراعة للبرلمان: الأسمدة متوفرة والتعديات على الأراضي خط أحمر

بالصور

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

يمنع اللوكيميا وأخطر الأمراض .. اكتشف ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود

الثوم الأسود
الثوم الأسود
الثوم الأسود

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد