شبورة كثيفة ورطوبة زائدة.. تفاصيل طقس الأربعاء والظواهر الجوية المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء، الموافق 10 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة



أوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية. أما خلال فترات الليل، فيسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من ظاهرة الشبورة المائية الصباحية (من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكدة أنها قد تكون كثيفة أحياناً وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تشهد فترات اليوم نشاطاً للرياح أحياناً تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/ساعة، وذلك على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى فترات متقطعة. وأضافت الهيئة أن هناك فرصاً ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ونوّه البيان إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل، بمعدل يتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة

سجلت النشرة الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة لليوم (العظمى - الصغرى) في مختلف أقاليم مصر على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 23 درجة.

الوجه البحري: تستقر العظمى عند 35 درجة مئوية، والصغرى عند 22 درجة.

شمال الصعيد: تشهد أجواءً حارة؛ حيث تسجل العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: يستمر في تسجيل أعلى معدل حرارة بالبلاد بواقع 44 درجة مئوية للعظمى، و30 درجة للصغرى.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: تسجل العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات اليومية المستمرة لخرائط الطقس.