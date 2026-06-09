طفل يسأل: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد من طفل حول حكم تأخير الصلاة عن وقتها، حيث تساءل: هل يمكن أن نؤجل الصلاة ونصليها بعد وقتها؟.

ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز شرعًا إلا في حالة الجمع بين الصلوات، كجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، وذلك لعذر معتبر مثل السفر أو المرض.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها دون عذر، كمن يؤخر صلاة العصر حتى يدخل وقت المغرب ليصليهما معًا، أمر محرم ولا يجوز، لأنه إخراج للصلاة عن وقتها المحدد شرعًا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز تأخير الصلاة داخل وقتها، كأن يؤخرها المسلم بعض الوقت بعد الأذان، ما دام سيؤديها قبل خروج الوقت، مؤكدًا أن الصلاة في أول وقتها أفضل وأعظم أجرًا.

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»، مشيرًا إلى أن الأفضل المبادرة بالصلاة، مع جواز تأخيرها قليلًا لانتظار الجماعة، لما في ذلك من فضل عظيم.