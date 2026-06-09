زيلينسكي : لن نقبل اتفاقات سلام مع روسيا بدون مشاركتنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تقبل إبرام أي اتفاقات سلام مع روسيا دون مشاركتها.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق عقد في العاصمة الإستونية تالين، أن أوكرانيا ترحب بمشاركة الولايات المتحدة في أي صيغة تفاوضية لأن أوكرانيا ستحتاج في المستقبل إلى ضمانات أمنية من كل من أوروبا وأمريكا.

وشدد زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، على أن كييف لن تقبل أن تُجرى مفاوضات دون مشاركتها بينما تدور الحرب على أراضيها ويتحمل الأوكرانيون غالبية الخسائر، مؤكدًا مبدأ "لا شيء يخصنا بدوننا".

وكتب زيلينسكي في 4 يونيو الجاري رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحًا إجراء لقاء شخصي لإنهاء الحرب، إذ قال الرئيس الأوكراني إن مثل هذا اللقاء يمكن أن يعقد في دول ثالثة تستضيف عادةً المفاوضات الدولية، بما في ذلك سويسرا أو تركيا أو الدول العربية، مشددًا على أنه لا يفكر في إجراء مفاوضات في موسكو أو كييف، ولكن بوتين رفض هذا الاقتراح، بحسب يوكرينفورم.



