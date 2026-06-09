نجوم وأبطال فيلم القصص في العرض الخاص.. صور

شهد العرض الخاص لفيلم القصص حضور عدد من النجوم وأبطال العمل، حيث احتفلت نيللى كريم إلى جانب أمير المصري، وكريم قاسم، وشريف دسوقي، وأحمد الأزعر، وأحمد كمال مع المنتج محمد حفظي.



ومن المقرر أن ينطلق عرض الفيلم في دور السينما المصرية، يوم 17 يونيو الجاري، فيما يبدأ عرضه في مختلف الدول العربية اعتبارًا من 18 يونيو، ضمن خطة توزيع تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور في المنطقة.



ومن المتوقع أن يشهد الفيلم منافسة قوية خلال موسم العرض، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسبق طرحه رسميًا في دور السينما بمصر والوطن العربي.



وتدور أحداث الفيلم حول “أحمد” عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمُراسَلَة مع “فتاة نمساوية”، بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب، والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.



الفيلم جرى تصويره بين القاهرة وفيينا، بمشاركة مدير التصوير وولفجانج ثالر، ومصممة الديكور هند عبد الرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينجر، ومصممة الأزياء ريم العدل.