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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى يونس: صلاح أهم لاعب في المنتخب وأيقونة لا يمكن الاستغناء عنها

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

قال مصطفى يونس، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، إنّ الحديث عن تشكيل المنتخب المصري يظل حقًا أصيلًا للجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الآراء الجماهيرية والفنية بشأن الاختيارات أمر طبيعي في كرة القدم، لكن القرار النهائي يبقى للمدير الفني.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ وجود محمد صلاح داخل الملعب يمثل أهمية كبيرة للمنتخب، موضحًا: "الناس بتتكلم على صلاح، لكن وجود صلاح مهم جداً جداً في الملعب".

وأضاف أن صلاح يُعد أهم العناصر داخل الفريق، قائلًا: "أهم واحد في الفرقة صلاح، طبعاً كله مهم، لكن صلاح أيقونة".

وأوضح نجم الأهلي السابق أن اللاعبين الكبار يمتلكون تأثيرًا خاصًا داخل المباريات، مشيرًا إلى أن المنافسين يخصصون أكثر من لاعب لمراقبتهم، وهو ما يمنح زملاءهم مساحات وفرصًا إضافية. وقال: "أنا دايماً بقول اللعيبة الكبار دول زي صلاح بياخد عينين ناس كتير في الملعب، بيتلعب عليه واحد واتنين وتلاتة".

وتابع أن كرة القدم تعتمد على التكامل بين جميع العناصر، وليس على لاعب واحد فقط، مؤكدًا أن هناك أدوارًا مهمة حتى للاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين يمكن أن يغيروا شكل المباراة بمجرد مشاركتهم، قائلًا: "إحنا كلنا بنكمل بعض، يعني ممكن حد يبقى قاعد على الدكة مهم جداً، مطلوب منه في وقت معين ينزل يقلب الفرقة".

صلاح يظل أيقونة المنتخب وأحد أهم عناصره

وشدد مصطفى يونس على أن تقييم أداء محمد صلاح يجب أن يراعي طبيعة المباراة، موضحًا أن المباريات الودية تختلف كثيرًا عن المواجهات الرسمية من حيث الضغط العصبي والنفسي والتركيز، لكنه عاد ليؤكد أن صلاح يظل أيقونة المنتخب وأحد أهم عناصره الأساسية.
 

مصطفى يونس النادي الأهلي المنتخب الوطني كرة القدم صلاح

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