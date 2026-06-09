قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخرج الإيراني جعفر بناهي يواجه السجن .. تفاصيل
ورقة الأسئلة | القبض على طالب صوّر لايف في لجنة امتحان بالجيزة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026
3600 فرصة جديدة .. تفاصيل طرح بيت الوطن 2026
مصادر: الزمالك يقترب من إنهاء ملف الأجانب بعد الاتفاق مع مصدق ومعالي
الأجهزة الكهربائية : ارتفاع الأسعار 15% .. والركود يضرب المبيعات 50%
أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات
شعبة الدواجن : انخفاض الأسعار يهدد الصناعة في مصر .. التراجع غير منطقي وخطير
محافظ بورسعيد يقرر صرف مكافأة مالية لفريق المصري للتتويج بكأس العاصمة | صور
المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026 .. فرنسا تتصدر والعراق يبحث عن كتابة التاريخ
عراقجي : القوات الأجنبية قرب إيران في دائرة الخطر .. ورحيلها الحل الأمثل لتجنب التصعيد
الشرطة المكسيكية : ضبط عبوات متفجرة باحتجاجات للمعلمين في مكسيكو سيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترحيب فلسطيني بفرض عقوبات على داعمي اعتداءات المستوطنين

فلسطين
فلسطين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بإعلان المملكة المتحدة وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج، فرض حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الجهات والأفراد المتورطين في تمويل ودعم وتنفيذ اعتداءات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، خاصة في ظل التصاعد الخطير في ارهاب المستوطنين وجرائمهم المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ورأت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/- أن هذه العقوبات تمثل "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول وتعاقدت عليها في الاتفاقات الدولية".

وأكدت أن القانون الدولي ليس خطابا سياسيا، بل التزاما فعليا يجب احترامه وتطبيقه، وتعكس حقيقة أن الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله غير شرعي وغير قانوني، وأنه يشكل تهديدا مباشرا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتهدد الامن والاستقرار.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ما يتعرض له المواطنون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من اعتداءات يومية على الأرواح والممتلكات والأراضي والمقدسات يتم في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على التوسع الاستيطاني والتهجير القسري والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وبحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، الأمر الذي يتطلب إجراءات دولية أكثر جدية وفاعلية لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم ومن ضمنها حكومة الاحتلال.

كما رحبت بالمواقف الدولية التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات، وبالتحذيرات الموجهة للشركات والمؤسسات والأفراد من الانخراط في أي أنشطة اقتصادية أو مالية مع أو داخل المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة ذلك خطوة ضرورية للانسجام مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعت الوزارة الفلسطينية، المجتمع الدولي والدول كافة إلى البناء على هذه الخطوات من خلال فرض المزيد من العقوبات الرادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري برمتها، وتأكيد مسؤولية حكومة الاحتلال عن جرائم المستوطنين، ومنع التعامل مع منتجات المستوطنات غير الشرعية في الأسواق العالمية وتنفيذ مبدأ الولاية القضائية العالمية واتخاذ إجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بما يسهم في انهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المملكة المتحدة العقوبات المستوطنين الشعب الفلسطيني الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

منتخب إيران

في ذكرى عاشوراء.. طلب مثير من إيران لـ فيفا في مباراة مصر بالمونديال

"بيزنس الموت".. شكاوى من استغلال الأهالي بين ثلاجات المستشفيات وفتح المدافن

بيزنس الموت في مصر.. شبكة رسوم خفية للربح من أحزان الأسر

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

من المسرح إلى السينما والفنون التشكيلية.. قصور الثقافة تشعل الحراك الثقافي في المحافظات

صورة أرشيفية

مليون جنيه للمصريين بالخارج.. مفاجأة من الحكومة للمغتربين ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر»

الفعالية بشرم الشيخ

شرم الشيخ تحتفل باليوم العالمي للمحيطات بمشاركة سياح من مختلف الجنسيات في أجواء ترفيهية وتوعوية

بالصور

طريقة عمل شاي الكرك الأصلي في المنزل.. مشروب هندي بنكهة خليجية

طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك

أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات

تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية

دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية تغيّر الجينات المرتبطة بالأمراض المزمنة

تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني

نجوم وأبطال فيلم القصص في العرض الخاص.. صور

فيلم القصص
فيلم القصص
فيلم القصص

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد