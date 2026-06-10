ماذا يحدث عند الوقوف أمام المرآة عاريًا؟ .. الأزهر: احذر 3 عيون

لعل ما يطرح السؤال عن ماذا يحدث عند الوقوف أمام المرآة عاريا ؟، هو الكثير من الروايات المنتشرة وكذلك تحذيرات ونصائح الكبار، كما أنها عادة الكثير من الفتيات والسيدات ، اللاتي تقفن أمام المرايا وينظرن لمفاتنهن، ومن تلك العادة شاعت الكثير من قصص الجدات التي تحذر من مثل هذه العادات، من هنا ينبع أهمية معرفة ماذا يحدث عند الوقوف أمام المرآة عاريا ؟.

ماذا يحدث عند الوقوف أمام المرآة عاريًا

حذّر الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، النساء من كثرة النظر في المرآة، مطالبا بعدم وضع مرايا كثيرة في الغرفة الواحدة حتى لا تعجب المرأة نفسها فتحسد نفسها دون أن تدري.

وأضاف " عبد الرازق " في إجابته عن سؤال" ماذا يحدث عند الوقوف أمام المرآة عاريا ؟" ، أن الإنسان قد يحسد نفسه، لأن المرأة تحسد بسب خيالاتها وما تحدثه في المرآة من العجب بالنفس، كما أن المرآة آلة تستخدم على قدر الحاجة.

ماذا يحدث عند الوقوف أمام المرآة عاريًا ؟، أوضح أن العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، والعلماء قالوا إن العين 3 أنواع معجبة وحاسدة وقاتلة، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، مشيرًا إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى أن الحسد يصل إلى القتل، لا يخلو جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، الدين يعلمنا الغبطة ولا يعلمنا الحسد".

ونبّه الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه لم يرد دليل على أن من ينظر إلى المرآة كثيرًا أو في الليل يصاب بمس الجن، وعدم النظر في المرآة، وهذا كله ليس له دليل.

الوقوف أمام المرآة

ورد أن الأصل أن نظر المرآة أمر مباح، بل هو من السنة، سواء في ذلك المرأة والرجل، كما أنه لا حرج على المرأة في نسج شعرها وإصلاحه بما ليس فيه تشبه بالكافرات.

فقد روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله، وصور صورة وجهي فحسنها، وجعلني من المسلمين. وهو ضعيف كما قال الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير.

قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على هذا الحديث، لكن برواية ابن السني عن أنس وهو ضعيف أيضا كما قال الألباني: كان إذا نظر وجهه في المرآة المعروفة قال الحمد لله الذي سوى خلقي بفتح فسكون فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين، ليقوم بواجب شكر ربه تقدس.

ولهذا كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة فقيل له فقال أنظر فما كان في وجهي زين فهو في وجه غيري شين أحمد الله عليه، فيندب النظر في المرآة والحمد على حسن الخلق والخلقة لأنهما نعمتان يجب الشكر عليهما.

لكن ينبغي أن يكون الاشتغال بذلك في حدود الحاجة، فإن زاد على ذلك كان غير محمود، وإن شغل عن أمر واجب خرج من الإباحة إلى الحظر، ففي شرح الورقات لإمام الحرمين في أصول الفقه للشيخ عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير: لكن إن أدى المباح إلى ترك واجب أو ارتكاب محظور صار محظوراً، لكن لا لذاته، وإنما لأمرٍ عارض.