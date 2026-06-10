سقوط صانع محتوي يُسجّل أغاني خادشة للحياء ويُروّج إلى تعاطي المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانع محتوى بعد نشره مقاطع وأغاني عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا ومضامين وُصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب محتوى يُروج لتعاطي المواد المخدرة.

وجاءت التحريات عقب تداول عدد من المقاطع التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة، ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وبحسب المعلومات الأولية، تبين أن المتهم استخدم حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى غنائي يتضمن عبارات غير لائقة ورسائل تحرض على سلوكيات مخالفة للقانون، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح من التفاعل والإعلانات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.