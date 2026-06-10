ترامب: الرد على إيران يجب أن يكون قويًا وحازمًا بعد إسقاطهم مروحية أمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن الجيش الأمريكي يرد على إيران، بعد إسقاطها مروحية، مؤكدا أن الرد على طهران يجب أن يكون قويًا جدًا وحازمًا للغاية وهذا ما نفعله الآن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارات "لأغراض الدفاع عن النفس" ضد إيران، بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي هذه الغارات ردًا على إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمس. وقال مسؤولون: "إن هذه المهمة رد متناسب على الهجوم الإيراني غير المبرر".

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت سماع دوي انفجارات في محافظة هرمزجان شرقي البلاد، وأعلن التلفزيون الإيراني تفعيل الدفاعات في بندر عباس وقشم وهرمزغان.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "مضطرة للرد" على الهجوم الذي استهدف مروحية أمريكية أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في منطقة الخليج.

وجاءت تصريحات ترامب عقب تقارير أمريكية تحدثت عن تعرض مروحية عسكرية أمريكية لحادث قبالة سواحل سلطنة عُمان، بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وقال الرئيس الأمريكي إن المعطيات الأولية تشير إلى أن المروحية تعرضت لهجوم أدى إلى سقوطها، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل ما وصفه بـ"الاعتداء على قواتها".

وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى وسائل إعلام أمريكية وعربية، فإن التحقيقات الأولية ترجح أن طائرة مسيّرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأمريكية خلال تنفيذها مهمة دورية في المنطقة.