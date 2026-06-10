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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كلمات من القلب قبل الرحيل.. اخر رساله لعبدالعزيز مخيون: لأصدقاء العمر ورموز الفن(فيديو) (خاص )

الفنان عبد العزيز مخيون
الفنان عبد العزيز مخيون
أوركيد سامي

في لقاء خاص  لموقع صدى البلد الإخباري، تحدث الفنان الكبير الراحل  عبدالعزيز مخيون بكلمات مؤثرة قبل وفاتة  عن اثنين من أهم نجوم الفن المصري والعربي، وهما عبدالرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق، مؤكدًا أنهما من أقرب أصدقائه على المستوى الإنساني والفني، وأن علاقته بهما تمتد لسنوات طويلة من المحبة والاحترام المتبادل.

وقال عبدالعزيز مخيون إن عبدالرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق يمثلان قيمة فنية وإنسانية كبيرة، مشيرًا إلى أن مسيرتهما الحافلة بالعطاء والإبداع جعلتهما من أبرز الرموز الفنية التي أثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي.

وأضاف أن صداقته بهما ليست مجرد علاقة زمالة داخل الوسط الفني، بل هي علاقة عمر طويلة جمعتهم في العديد من المحطات الفنية والإنسانية، مؤكدًا أن ما يميزهما هو التواضع الشديد والالتزام واحترام الفن والجمهور.

وأوضح مخيون أن الفنان الحقيقي لا يُقاس فقط بعدد الأعمال التي يقدمها، وإنما أيضًا بأثره الإنساني والأخلاقي، وهو ما يجسده كل من عبدالرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق اللذين استطاعا أن يتركا بصمة كبيرة في قلوب الجمهور والأجيال المختلفة من الفنانين.

وكشف الفنان الكبير أنه حرص على إهداء التكريم الذي حصل عليه خلال الدورة الثامنة من مهرجان المونودراما، والتي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي، إلى صديقي عمره الفنانين عبدالرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق، تقديرًا لمشوارهما الطويل وما قدماه للفن من أعمال خالدة ستظل محفورة في ذاكرة المشاهد العربي.

وأكد مخيون أن تكريمه في مهرجان المونودراما يمثل محطة مهمة في مشواره الفني، لكنه رأى أن أجمل ما في هذا التكريم هو أن يهديه لزملاء وأصدقاء كان لهم دور كبير في إثراء الحركة الفنية المصرية، مشددًا على أن الوفاء لأصدقاء الرحلة الفنية واجب لا يمكن التخلي عنه.

واختتم عبدالعزيز مخيون حديثه بالتأكيد على أن الفنانين الكبار مثل عبدالرحمن أبو زهرة ورشوان توفيق يستحقون كل التقدير والاحتفاء، لما قدموه من أعمال راسخة وقيم فنية نبيلة، متمنيًا لهما دوام الصحة والعافية، وأن يظل عطاؤهما وإرثهما الفني مصدر إلهام للأجيال القادمة من المبدعين.


 

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