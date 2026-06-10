تدريب متخصص حول تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضى ضمن مشروع حيّنا بقنا

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، فعاليات التدريب المتخصص للمهندسين على تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي ضمن مشروع حيّنا، والذي عقد بمكتبة مصر العامة بقنا، بمشاركة مهندسي الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومهندسي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بهدف تعزيز قدراتهم الفنية في تطبيق المنهجية الحديثة للتخطيط العمرانى.

شارك فى تنفيذ البرنامج التدريبي كل من الدكتور أحمد عبد العاطي، استشاري التخطيط والتصميم العمراني، والمهندس عبد الرحمن محمد، مهندس التخطيط العمراني، والذي نفذ على مدار 3 أيام، في إطار الجهود المشتركة لدعم التنمية العمرانية المستدامة بالمحافظة.

ومن جانبها، أكدت المهندسة رضوى عبدالرحمن، مدير إدارة التخطيط العمرانى، أن مشروع حينا يتم تنفيذه في إطار التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشراكة مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة قنا، وبدعم من وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، بما يعكس أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضحت مدير التخطيط العمراني، أن التدريب يركز على تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي وآليات توقيع قطع الأراضي على الطبيعة، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف وقف الزحف العشوائي بمناطق الامتداد العمراني، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب تعزيز الموارد المحلية وتحسين إدارتها، بما يحقق الاستفادة القصوى منها.

جدير بالذكر، أن التدريب يهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في تطبيق منهجية إعادة ترتيب الأراضي، وتنفيذ عملية توقيع قطع الأراضي بعد اعتماد مخطط إعادة ترتيب الأراضي، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المنظمة، ورفع كفاءة التخطيط بالمناطق المستهدفة، وفق أحدث الأساليب العلمية والفنية المعتمدة.







