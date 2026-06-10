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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم الخامس لامتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء.. متابعة ميدانية مشددة

مدير تعليم جنوب سيناء تتفقد اللجان
مدير تعليم جنوب سيناء تتفقد اللجان
ايمن محمد


واصلت الدكتورة وفاء محمد رضا، وفاء محمد رضا، جولاتها التفقدية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، حيث تفقدت لجنة امتحانات مدرسة رفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين بمدينة طور سيناء، وذلك في اليوم الخامس من أعمال الامتحانات، حيث أدى الطلاب اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو امتحان مادة العلوم.


وخلال الجولة، تابعت مدير المديرية انتظام العمل داخل اللجان الامتحانية، واطمأنت على حسن سير الإجراءات الامتحانية، وجودة طباعة أوراق الأسئلة، وتوفير الأجواء الملائمة التي تضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في بيئة هادئة ومنضبطة.


وأكدت الدكتورة وفاء محمد رضا أن جميع اللجان الامتحانية تسير وفق الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات المقررة، مشددة على استمرار المتابعة لضمان الانضباط وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية.


وأضافت أن المديرية تحرص على توفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب داخل اللجان، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويضمن أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.


ويُذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أعلنت جاهزية 52 لجنة امتحانية لاستقبال 3681 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، موزعة على مختلف مدن المحافظة وفق خطة تنظيمية محكمة تضمن انتظام سير الامتحانات.

جنوب سيناء الشهادة الإعدادية العلوم انضباط وفاء رضا

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