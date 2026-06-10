دوكو يوجه رسالة تحدي لمرموش قبل مواجهة مصر وبلجيكا

أبدى النجم البلجيكي جيريمي دوكو، لاعب مانشستر سيتي، حماسه الكبير قبل المواجهة المنتظرة أمام منتخب مصر في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفوز في هذه المباراة سيكون خطوة مهمة نحو تصدر المجموعة.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة قوية أمام بلجيكا يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا إيران ونيوزيلندا.

وكشف دوكو أن اللقاء يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، نظرًا لوجود زميله في مانشستر سيتي عمر مرموش ضمن صفوف منتخب مصر، ما يضيف بعدًا تنافسيًا إضافيًا للمواجهة.

وقال دوكو في تصريحات لقناة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): “أنا متحمس جدًا لمواجهة مصر، وكنت أتحدث كثيرًا مع عمر مرموش عن هذه المباراة”.

وأضاف: “كنا قبل أيام فقط نلعب معًا في نفس الفريق، والآن سنكون خصمين، وأتطلع للفوز بهذه المواجهة”

وأشار الجناح البلجيكي إلى أن المباراة الافتتاحية تحمل أهمية خاصة في مشوار المنتخب، موضحًا أن الانتصار فيها يمنح دفعة قوية لباقي مباريات المجموعة.

وتابع: “إلى جانب المنافسة مع مرموش، نحن نبحث عن الفوز لأن البداية في كأس العالم مهمة جدًا، والفوز يضعك في موقف قوي.”

واختتم تصريحاته قائلًا إن هدف بلجيكا الأساسي هو تصدر المجموعة السابعة وحسم التأهل مبكرًا إلى الدور التالي.

وتُعد مواجهة مصر وبلجيكا من أبرز مباريات الجولة الأولى، في مجموعة تضم منتخبات مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وسط توقعات بمنافسة قوية على بطاقتي التأهل.