السوربيتول.. بوابة مصر نحو جيل جديد من الصناعات المتكاملة وتعظيم القيمة المضافة

بقلم: علاء الجميل – نائب رئيس القطاع الصناعي بمجموعة كايرو ثري ايه

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أصبحت قدرة الدول على تعظيم القيمة المضافة لمواردها المحلية معيارًا رئيسيًا لقياس قوة اقتصاداتها الصناعية. فلم يعد النجاح الصناعي يُقاس فقط بحجم إنتاج المواد الخام، بل بمدى القدرة على تحويل هذه الموارد إلى صناعات استراتيجية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني، وتقلل الاعتماد على الواردات، وتعزز القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن هنا، تبرز أهمية الصناعات الوسيطة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القدرات التصنيعية وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، حيث تمثل حلقة أساسية في سلاسل الإمداد التي تخدم العديد من الصناعات الاستراتيجية، تأتي صناعة السوربيتول كواحدة من أبرز النماذج الواعدة التي تعكس هذا التوجه، لما تمتلكه من إمكانات كبيرة لدعم قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية ومنتجات العناية الشخصية.

كما تمتلك مصر مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة وتصنيع المواد الخام الواردة من مختلف الأسواق الدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتطور البنية الصناعية واللوجستية، وتوافر الكفاءات البشرية المؤهلة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ويُعد السوربيتول من المكونات الأساسية التي تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المرتبطة بالحياة اليومية للمستهلك، بدءًا من الأدوية والفيتامينات، مرورًا بالحلويات الخالية من السكر، وصولًا إلى معاجين الأسنان ومستحضرات التجميل. وعلى مدار سنوات طويلة، اعتمدت السوق المحلية بصورة كبيرة على استيراد هذه المادة، وهو ما فرض تحديات تتعلق بارتفاع التكلفة، وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية، والضغط على العملة الأجنبية.

لكن توطين صناعة السوربيتول داخل مصر لا يقتصر فقط على توفير منتج يتم استيراده، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة صناعية متكاملة تعتمد على استغلال الموارد الزراعية المحلية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة. فالدول التي نجحت في بناء اقتصادات صناعية قوية لم تعتمد على تصدير المواد الخام، وإنما ركزت على التصنيع المتقدم وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية والزراعية.

وتكمن أهمية هذا النموذج الصناعي في قدرته على خلق منظومة إنتاج متكاملة تبدأ من المادة الخام الزراعية، مثل الذرة، ثم تمر بمراحل تصنيع متعددة وصولًا إلى منتجات تدخل في قطاعات استراتيجية متنوعة. هذا التكامل لا يسهم فقط في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية، بل يدعم أيضًا تكوين سلاسل قيمة صناعية متطورة قادرة على زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

كما أن التحول من تصدير المواد الخام أو المنتجات الأولية إلى تصنيع مدخلات صناعية متطورة يمثل ضرورة اقتصادية، لأن كل مرحلة تصنيع إضافية تعني قيمة اقتصادية أكبر، وفرصًا أوسع للتشغيل، وقدرة أعلى على التصدير وتحقيق عوائد دولارية مستدامة. ومن هنا، يصبح الاستثمار في الصناعات الوسيطة خيارًا استراتيجيًا يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاكتفاء الصناعي في العديد من القطاعات الحيوية.

وفي هذا الإطار، تمتلك مصر فرصًا قوية للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الوسيطة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقياتها التجارية مع العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توافر المواد الخام والبنية الصناعية والقدرات اللوجستية. كما أن تنامي الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالصناعات الغذائية والدوائية يفتح المجال أمام الصناعات المصرية لتحقيق حضور أكبر في الأسواق الخارجية.

يمثل تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة أحد الركائز الأساسية لمستقبل الصناعة المصرية، خاصة مع أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي ضمن منظومة إنتاج متطورة ومستدامة. وتبرز صناعة السوربيتول كأحد النماذج المهمة التي تعكس قدرة الصناعات الوسيطة على دعم النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة.