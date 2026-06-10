قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه رسالة حاسمة من قلب القاهرة: نرفض الإجراءات الأحادية في ملف النيل
السيسي: مصر تتمسك بمبادئ القانون الدولي في ملف النيل وترفض الإجراءات الأحادية
الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة وتحسن الأجواء تدريجيًا
وسط التوترات الإقليمية.. مصر تغلق ملف مديونيات البترول وتجذب الاستثمارات
أدنى مستوى في 3 شهور .. أسعار الذهب تواصل التراجع
الرئيس السيسي: نسعى لتعزيز التبادل التجاري مع الكونغو وتعزيز الشراكات في مشروعات الموارد المائية
الخارجية: قمة منتصف العام تبحث القضايا الأفريقية وتعزز دور القطاع الخاص في التنمية
الرئيس السيسي لدول حوض النيل: لا نطلب سوى الالتزام بالقانون الدولي وعدم الإضرار بأي طرف
صدمة جديدة للزمالك.. فيفا يعلن إيقاف قيد جديد ويرفع عدد القضايا إلى 17
صور أقمار صناعية تثير الجدل.. تقارير إسرائيلية تؤكد إصابة قاعدة «رامات ديفيد» بصاروخ إيراني
عامل باليومية يتقاسم إفطاره مع قطة جائعة في موقف إنساني يخطف القلوب
تعويضات لأصحاب المعاشات.. رئيس هيئة التأمينات أمام البرلمان الأربعاء المقبل| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السوربيتول.. بوابة مصر نحو جيل جديد من الصناعات المتكاملة وتعظيم القيمة المضافة

علاء الجميل
علاء الجميل

بقلم: علاء الجميل – نائب رئيس القطاع الصناعي بمجموعة كايرو ثري ايه

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أصبحت قدرة الدول على تعظيم القيمة المضافة لمواردها المحلية معيارًا رئيسيًا لقياس قوة اقتصاداتها الصناعية. فلم يعد النجاح الصناعي يُقاس فقط بحجم إنتاج المواد الخام، بل بمدى القدرة على تحويل هذه الموارد إلى صناعات استراتيجية متقدمة تدعم الاقتصاد الوطني، وتقلل الاعتماد على الواردات، وتعزز القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن هنا، تبرز أهمية الصناعات الوسيطة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز القدرات التصنيعية وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، حيث تمثل حلقة أساسية في سلاسل الإمداد التي تخدم العديد من الصناعات الاستراتيجية، تأتي صناعة السوربيتول كواحدة من أبرز النماذج الواعدة التي تعكس هذا التوجه، لما تمتلكه من إمكانات كبيرة لدعم قطاعات حيوية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية ومنتجات العناية الشخصية. 

كما تمتلك مصر مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة وتصنيع المواد الخام الواردة من مختلف الأسواق الدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتطور البنية الصناعية واللوجستية، وتوافر الكفاءات البشرية المؤهلة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ويُعد السوربيتول من المكونات الأساسية التي تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المرتبطة بالحياة اليومية للمستهلك، بدءًا من الأدوية والفيتامينات، مرورًا بالحلويات الخالية من السكر، وصولًا إلى معاجين الأسنان ومستحضرات التجميل. وعلى مدار سنوات طويلة، اعتمدت السوق المحلية بصورة كبيرة على استيراد هذه المادة، وهو ما فرض تحديات تتعلق بارتفاع التكلفة، وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية، والضغط على العملة الأجنبية.

لكن توطين صناعة السوربيتول داخل مصر لا يقتصر فقط على توفير منتج يتم استيراده، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء قاعدة صناعية متكاملة تعتمد على استغلال الموارد الزراعية المحلية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة. فالدول التي نجحت في بناء اقتصادات صناعية قوية لم تعتمد على تصدير المواد الخام، وإنما ركزت على التصنيع المتقدم وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية والزراعية.

وتكمن أهمية هذا النموذج الصناعي في قدرته على خلق منظومة إنتاج متكاملة تبدأ من المادة الخام الزراعية، مثل الذرة، ثم تمر بمراحل تصنيع متعددة وصولًا إلى منتجات تدخل في قطاعات استراتيجية متنوعة. هذا التكامل لا يسهم فقط في تحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية، بل يدعم أيضًا تكوين سلاسل قيمة صناعية متطورة قادرة على زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

كما أن التحول من تصدير المواد الخام أو المنتجات الأولية إلى تصنيع مدخلات صناعية متطورة يمثل ضرورة اقتصادية، لأن كل مرحلة تصنيع إضافية تعني قيمة اقتصادية أكبر، وفرصًا أوسع للتشغيل، وقدرة أعلى على التصدير وتحقيق عوائد دولارية مستدامة. ومن هنا، يصبح الاستثمار في الصناعات الوسيطة خيارًا استراتيجيًا يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاكتفاء الصناعي في العديد من القطاعات الحيوية.

وفي هذا الإطار، تمتلك مصر فرصًا قوية للتحول إلى مركز إقليمي للصناعات الوسيطة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقياتها التجارية مع العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب توافر المواد الخام والبنية الصناعية والقدرات اللوجستية. كما أن تنامي الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالصناعات الغذائية والدوائية يفتح المجال أمام الصناعات المصرية لتحقيق حضور أكبر في الأسواق الخارجية.

يمثل تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة أحد الركائز الأساسية لمستقبل الصناعة المصرية، خاصة مع أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي ضمن منظومة إنتاج متطورة ومستدامة. وتبرز صناعة السوربيتول كأحد النماذج المهمة التي تعكس قدرة الصناعات الوسيطة على دعم النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة.

مصر تصنيع صناعات وسيطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

قرار صادم من كاف قبل المونديال.. عقوبة مفاجئة على مدافع منتخب مصر تثير الجدل

علي محمد علي

خليهم يسامحوني.. تفاصيل مأساوية لشاب أنهى حياته بعد النصب عليه وتعثر سداد ديونه

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026

عبد العزيز مخيون

اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

منتخب بلجيكا

ضربة موجعة لمنتخب بلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم.. تفاصيل

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

ترشيحاتنا

كلود لو روا

المدرب المخضرم لو روا يتولى تدريب منتخب جمهورية الكونغو

دوكو

سنصبح خصمين.. نجم بلجيكا يتحدى منتخب مصر قبل مواجهة كأس العالم

بن ديفيز

رسميًا.. توتنهام يعلن تمديد عقد لاعبه بن ديفيز لمدة موسم إضافي

بالصور

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة
هاف ستومك.. منة عرفة تثير الجدل بملابس جريئة

مفاجأة للعديد من الأشخاص .. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يوميًا؟

مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟
مفاجأة للعديد من الأشخاص.. ماذا يحدث للكوليسترول عند تناول البيض يومياً؟

فستان لافت.. عبير صبري تستعرض جمالها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

ليس الليمون فقط .. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي
ليس الليمون فقط.. 7 أطعمة تساعد على دعم صحة الكبد وحمايته بشكل طبيعي

فيديو

سرقة مسجد بقنا

تداول فيديو لشخص يسرق داخل مسجد الساحة بقنا.. ومطالبات بالتحقق من الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد