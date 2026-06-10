الرئيس السيسي: أجريت مباحثات مثمرة مع رئيس الكونغو الديمقراطية عكست إرادتنا نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه أجرى مع رئيس الكونغو الديمقراطية مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، عكست إرادتنا السياسية المشتركة، نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لقدراتنا، فى خدمة مصالح الشعبين الشقيقين.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الكونغو الديمقراطية :" قد جددت التأكيد لأخى فخامة الرئيس؛ على تقديرنا الكبير للمردود الإيجابى، والجدوى السياسية الكبيرة للزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بيننا، وتواصل التنسيق والتشاور بين القاهرة وكينشاسا – بما فى ذلك؛ الزيارات الوزارية المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة – وكذا مجموعة الاتفاقيات الثنائية المهمة، التى شهدنا التوقيع عليها اليوم والتى تمثل إضافة متميزة للسجل الحافل والمتنامى؛ للتعاون القائم بين بلدينا الشقيقين".

وتابع الرئيس السيسي:" فى هذا الصدد؛ أكدنا عزمنا على مواصلة السعى الجاد، للانطلاق بالعلاقات بين بلدينا إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائى، من خلال العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين".