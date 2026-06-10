تراجع بورصة عمان 1.24% وتداولات بـ22.6 مليون دينار وسط هبوط جماعي للقطاعات

سجلت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، حجم تداول إجمالي بلغ 22.6 مليون دينار ، بما يعادل نحو 31.9 مليون دولار ، وذلك عبر تداول 6.2 مليون سهم نُفذت من خلال 6561 عقدًا.

وتراجع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى مستوى 3927 نقطة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.24%، وسط تراجع جماعي في معظم القطاعات؛ حيث انخفض قطاع الصناعة بنسبة 4.23%، وقطاع الخدمات بنسبة 1.11%، بينما تراجع القطاع المالي بنسبة 0.39%.

وعلى صعيد حركة الأسهم، وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة وعددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت البيانات ارتفاع أسهم 19 شركة، في حين تراجعت أسعار أسهم 54 شركة، ما يعكس استمرار الضغوط البيعية على أداء السوق خلال الجلسة.