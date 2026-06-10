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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. توتنهام يعلن تمديد عقد لاعبه بن ديفيز لمدة موسم إضافي

بن ديفيز
بن ديفيز
أ ش أ

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا، اليوم /الأربعاء/، تمديد لاعبه بن ديفيز لمدة موسم إضافي.

وقال النادي في بيان رسمي: "يسرّنا أن نعلن عن توقيع بن ديفيز عقدًا جديدًا مع النادي"، مضيفًا أن بن، الذي شارك في 363 مباراة مع النادي وتُوّج بلقب الدوري الأوروبي عام 2025، سيدخل الآن موسمه الثالث عشر كلاعب في صفوف توتنهام.

وقال اللاعب عقب تمديد عقده: "أشعر أن توتنهام هوتسبير بيتي. لقد كان جزءًا كبيرًا من مسيرتي الكروية، وأنا ممتن لما قدّمه لي النادي حتى الآن .. كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة، حيث لم أتمكن من مساعدة الفريق على أرض الملعب في بعض اللحظات العصيبة بسبب الإصابة".

وتابع: "لذلك حاولت مساعدة زملائي خارج الملعب قدر استطاعتي، من خلال التواجد في غرفة الملابس وبين أفراد الفريق، والمساهمة بكل ما أستطيع. أنا مُخلص لهذا النادي، وسأبذل قصارى جهدي من أجله".

يذكر أن ديفيز انضم إلى توتنهام في يوليو 2014 قادمًا من ناديه الأم سوانزي سيتي، وكان عمره آنذاك 21 عامًا فقط، وفي موسمه الأول ساهم في وصول توتنهام إلى نهائي كأس الرابطة، كما كان أحد أفراد الفريق الذي ساهم في تحقيق أفضل مراكز النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار السنوات التالية، حيث حصد الفريق المركز الثالث في موسم 2015/16، ثم المركز الثاني في موسم 2016 /2017.

نادي توتنهام توتنهام الإنجليزي بن ديفيز

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