قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمك اضرب بسـكينـة.. ابن شقيق الدكتور لطفي مرعي يكشف تفاصيل الحادث
انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب تحسباً لاستئناف المواجهة مع إيران
حكم إعلان الخصومات غير الحقيقية لجذب المشترين.. دار الإفتاء تجيب
البابا لاون في برشلونة: الخدمة والمحبة أساس بناء مجتمع يحفظ كرامة الإنسان
القيادة الأمريكية تعلن بدء ضربات دفاعا عن النفس ضد أهداف في إيران
عودة الحرب.. أمريكا تعلن بدأ شن هجمات على إيران الأن
انتهى وقف إطلاق النار.. الولايات المتحدة تبدأ موجة جديدة من الضربات ضد إيران
حكايات المونديال.. عندما قاد معلم هالاند النرويج للفوز على البرازيل
الزراعة تحذر: أي حد عنده كلب خطر لازم يسلمه لهيئة الخدمات البيطرية
هل النوم على البطن نومة أهل النار؟.. انتبه لـ10 حقائق ولا تتهاون
وزير الحرب الأمريكي: ضرباتنا الليلة ضد إيران ستكون قوية لتعزيز مصالح جيشنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 11 يونيو 2026: انطلاقة قوية

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج الحمل بالشجاعة، والحماس المتوقد، والروح القيادية التي تعشق خوض التحديات، كما يمتلك شخصية عفوية وصادقة، ويمتاز بقدرة فائقة على المبادرة والبدء في مشاريع جديدة بكل ثقة وإصرار، ولا يخشى الصعاب بل يراها فرصة لإثبات ذاته.

 توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 11 يونيو 2026

تشعر اليوم بقفزة نوعية في مستويات طاقتك وحيويتك مع بداية يوم جديد، تبدو مستعدًا تمامًا لمواجهة أي مؤجلات أو عقبات كانت تعطلك في الأيام الماضية، جاذبيتك وحضورك القوي يجعلان كلماتك مسموعة، ولديك فرصة ذهبية لإقناع الآخرين بوجة نظرك وقيادة الأمور نحو الاتجاه الذي تريده.

 توقعات برج الحمل صحيًا

طاقتك البدنية في أوجها اليوم، وهي فرصة ممتازة لتفريغ هذا الحماس في نشاط حركي مفيد، ممارسة الرياضات الهوائية أو الجري في الصباح ستصنع عجبًا بمزاجك ونشاطك. فقط انتبه من التسرع أثناء الحركة لتجنب الكدمات أو الإجهاد العضلي المفاجئ.

توقعات برج الحمل عاطفيًا

للمرتبطين:تشعر برغبة في كسر الروتين وإشعال شرارة الحماس في العلاقة من جديد الشريك يتجاوب مع طاقتك الإيجابية بامتياز، واليوم مناسب جدًا للتخطيط لمغامرة مشتركة، أو الخروج في نزهة غير تقليدية تقربكما أكثر.

للعزاب: اندفاعك العفوي وجرأتك اليوم قد يقودانك لخطوة شجاعة تجاه شخص معجب به منذ فترة. ثقتك بنفسك هي سر سحرك اليوم، ومبادرتك بالحديث أو التعبير اللطيف عن اهتمامك ستلقى صدى إيجابيًا جدًا غير متوقع.

 برج الحمل اليوم مهنيًا

أنت النجم في مكان عملك اليوم؛ فقدرتك على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة تنقذ الموقف في الأوقات الحرجة. قد تُعرض عليك فرصة لقيادة مشروع جديد أو تولّي مهمة تتطلب روحًا مبادرة التحديات تزيدك إصرارًا، ونجاحك اليوم يمهد لك الطريق لكسب ثقة ودعم صناع القرار.

 توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

تحمل لك الفترة المقبلة وتيرة سريعة ومليئة بالتطورات الإيجابية التي تصب في مصلحة طموحاتك المهنية والمالية. استمر في المضي قدمًا بنفس الشجاعة، لكن تذكر دائمًا أن القليل من الصبر والدبلوماسية بجانب حماسك المعهود سيجعلان نجاحاتك القادمة أكثر ثباتًا واستقرارًا.

برج الحمل حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الحمل اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

المتهم

مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على حمار بالضرب

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

علي محمد

بعد وفاته المأساوية.. تنازلات مفاجئة بالملايين عن ديون شاب أنهى حياته بسبب النصب عليه

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم .. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم ارتداء الحجاب كاملا عند قراءة الأذكار.. التصرف الصحيح إذا مررت بآية سجدة في الصلاة.. وهل سيدنا الخضر نبيا أم وليا؟

قراءة الأذكار

هل يشترط الحجاب عند قراءة الأذكار؟.. أمين الإفتاء يجيب

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطلاب

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطلاب ويوجه بالمتابعة اليومية للخدمات

بالصور

حلم جيل الألفينات.. أسعار جيب ليبيرتى المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

بجسم نحيف.. مي حلمى تثير الجدل بإنقاص وزنها

بجسم نحيف.. مى حلمى تثير الجدل بإنقاص وزنها
بجسم نحيف.. مى حلمى تثير الجدل بإنقاص وزنها
بجسم نحيف.. مى حلمى تثير الجدل بإنقاص وزنها

بمقادير بسيطة.. طريقة عمل صوص البيستو

طريقة عمل صوص البيستو
طريقة عمل صوص البيستو
طريقة عمل صوص البيستو

لو عندك غازات .. 7 أعشاب تمحوها | تعرّف عليها

ما هي أفضل أعشاب للتخلص من الغازات؟
ما هي أفضل أعشاب للتخلص من الغازات؟
ما هي أفضل أعشاب للتخلص من الغازات؟

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

الشهيد المقدم أيمن عبد الحميد كتات

حكاية بطل| قصة استشهاد مقدم أيمن كتات.. فيديو

سامر أبو طالب

سامر أبو طالب يكسر المألوف في «100 حلفان» بفكرة كليب تُطرح للمرة الأولى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد