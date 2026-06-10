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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة كثبان رملية وتمهيد طريق استجابة لاستغاثة مواطن بالوادي الجديد

إزالة كثبان
إزالة كثبان

استجابت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد بشكل عاجل لاستغاثة أحد المواطنين المقيمين خلف المنطقة الصناعية، بعد تضرره من تراكم الكثبان الرملية الزاحفة بمحيط منزله، والتي تسببت في صعوبة الوصول إليه وأعاقت حركة المرور بالمنطقة.

وجاءت الاستجابة بتوجيهات المهندس الاستشاري أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، حيث تحركت فرق العمل التابعة لقسم الحملة الميكانيكية وغرفة الأزمات والكوارث إلى موقع الشكوى فور تلقي البلاغ، للوقوف على حجم المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

إزالة الكثبان الرملية المتراكمة وتمهيد الطريق المؤدي إلى منزل المواطن

وعلى الفور، دفعت المديرية بالمعدات الثقيلة واللوادر لإزالة الكثبان الرملية المتراكمة ورفع نواتج الأعمال، إلى جانب تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية للطريق المؤدي إلى منزل المواطن، بما يسهم في تيسير حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

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