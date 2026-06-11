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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم: مشاركة مصر في قمة السبع تعكس مكانتها الدولية

محمود مسلم
محمود مسلم
رحمة سمير

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن التطورات المتسارعة للحرب الحالية، خاصة بعد ما وصفه بـ"سقوط الأباتشي الأمريكية من قبل إيران"، ستلقي بظلالها على أعمال قمة مجموعة السبع لعام 2026، متوقعًا أن تشهد القمة مجريات وتحولات سياسية واقتصادية واسعة.


وقال "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، إن مشاركة مصر في القمة تحمل دلالات مهمة على مكانتها الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت تُعامل باعتبارها شريكًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي، وهو ما يمنحها أولوية خاصة في الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة.
وأضاف أن هذه المشاركة تعكس أهمية القمة بالنسبة للقوى الدولية، خاصة في ظل الأزمات العالمية الراهنة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه خلافات مع عدد من القادة المشاركين، ما قد يزيد من تعقيد المفاوضات داخل القمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فرنسا تؤدي دورًا قياديًا داخل أوروبا لدعم نجاح القمة، معتبرًا أن نجاحها سيكون له مردود اقتصادي كبير وتأثير سياسي واسع، لا سيما في ظل التوترات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز وما يترتب عليه من تداعيات على أسواق الطاقة والتجارة العالمية. 

عضو مجلس الشيوخ سقوط الأباتشي الأمريكية إيران قمة مجموعة السبع مجموعة السبع

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