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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عنصرية ونزع الكرامة.. كيف عاملت أمريكا المنتخبات المشاركة في مونديال 2026؟

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

كشف الناقد الرياضي، وليد سعد الدين، مراسل الأهرام في مونديال 2026، أن أجواء مونديال 2026 مختلف تماما في أمريكا لأن كرة القدم ليست اللعبة الشعبية الأولى بالولايات المتحدة.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ولايات لا يوجد بها مظاهر المونديال ولا تشعر به.

وأكد أن ضربة البداية لمنتخب مصر في كأس العالم أمام بلجيكا من ضمن المرشحين للفوز بالبطولة، وستكون مباراة قوية بالتالي يمكنك معرفة ما بعد هذا اللقاء أمام نيوزيلندا وإيران.

وأردف أن ما فعلته أمريكا أمام المنتخب الإيراني غير موجود في عالم كرة القدم، وفيه تقليل من الكرامة، معلقًا: أنا انتظرت في مطار واشنطن 4 ساعات وأسئلة عن كل التفاصيل وسبب دخول أمريكا وسط إجراءات أمنية مشددة.
وشدد الناقد الرياضي، وليد سعد الدين، مراسل الأهرام في مونديال 2026، على أن هناك من طلبوا عودته لبلده رغم حصوله على التأشيرات اللازمة لدخول أمريكا وأبرزهم الحكم الصومالي وغيره من المشجعين.

وأكد أن هناك تقنيات جديدة تستخدمها أمريكا في كأس العالم وبملاعب التدريب وفي الشوارع واستخدام طائرات درون، موضحا أن التحرك بين الولايات الأمريكية يخضع للتفتيش وإجراءات أمنية مشددة مع تحليل بيانات لكل الأشخاص.

واختتم الناقد الرياضي، وليد سعد الدين، مراسل الأهرام في مونديال 2026، أن هناك عنصرية مقيتة واضحة جدًا من الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع بعض المنتخبات مثل ما حدث مع الكونغو الديمقراطية التي لن تصل إلا قبل مباراتها بسبب انتشار الأمراض فيها.
 

كأس العالم منتخب مصر منتخب ايران اخبار الرياضة

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