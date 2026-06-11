محافظ البحر الأحمر يوجه بدراسة أسباب ارتفاع المياه الجوفية ببعض مناطق الغردقة

واصل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عقد لقاءاته الدورية مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف مدن المحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بالمواطنين، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي يضع خدمة المواطن في مقدمة أولوياته، ويعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات والمرافق العامة والاستجابة الفورية للمشكلات التي تواجه المواطنين في مختلف القطاعات.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الشكاوى والطلبات المتعلقة بالجوانب الخدمية والإدارية والاجتماعية، حيث وجه الدكتور وليد البرقي الجهات التنفيذية المختصة بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الصالح العام ويخفف الأعباء عن المواطنين.

لجنة هندسية لدراسة ارتفاع المياه الجوفية

وفي استجابة لشكاوى عدد من المواطنين بشأن تضرر بعض المناطق بمدينة الغردقة من ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتسربها أسفل المنازل، وجه محافظ البحر الأحمر بمخاطبة كلية الهندسة بجامعة قنا لتشكيل لجنة فنية متخصصة من أساتذة الجامعة لدراسة أسباب الظاهرة ووضع الحلول العلمية المناسبة لمعالجتها.

وأوضح المحافظ أن اللجنة ستتولى فحص المناطق المتضررة، والتي من بينها منطقة "ستوب شوب" والمنطقة الواقعة خلف موقف أتوبيس الوجه القبلي بمدينة الغردقة، للوقوف على أسباب ارتفاع المياه الجوفية وتحديد الإجراءات الفنية المطلوبة للتعامل مع المشكلة بصورة جذرية.

التواصل المباشر مع المواطنين

وأكد الدكتور وليد البرقي أن اللقاءات الدورية مع المواطنين تمثل أحد أهم أدوات التعرف على احتياجات الشارع بشكل مباشر، مشددًا على أهمية سرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المواطنين في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في عقد هذه اللقاءات بشكل منتظم، بهدف تعزيز جسور التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، وضمان متابعة المشكلات ميدانيًا والعمل على حلها وفق الأطر القانونية والإدارية.

وفي ختام اللقاء، جدد محافظ البحر الأحمر تأكيده على أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل وفق رؤية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقديم خدمات أكثر كفاءة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.

حضر اللقاء الأستاذة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة، واللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة، واللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومديري الجهات المعنية بالمحافظة.