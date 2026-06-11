قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: بلاش أفورة على حمزة عبد الكريم.. نحكم عليه داخل الملعب
خالد الجندي: مصافحة النساء محل خلاف.. والخروج من الخلاف مستحب
مرموش يتحدث عن آخر استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم
عمرو مصيلحي وأحمد حسن يوقعان عقود استضافة سبورتنج للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائنا في الخليج
ترامب: يمكننا إرسال قوات برية غدا إلى إيران لكنني لا أفضل ذلك
نسخة من دلال عبد العزيز.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بالسبحة
نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس
تراجع أسعار النفط الكويتي إلى 99.54 دولار للبرميل
دينا أبو طالب ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكثر مديري التسويق تأثيرًا لعام 2026
برتوكول تعاون بين الأوقاف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتدريب الأئمة
بعد انتهاء عيد الأضحى.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار اللحوم والماشية اليوم بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحوث البساتين يختتم فعاليات مؤتمره العلمي الرابع بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء

معهد بحوث البساتين
معهد بحوث البساتين
شيماء مجدي

اختتم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات مؤتمره العلمي الرابع تحت عنوان "الزراعة البستانية الذكية من الابتكار إلى الريادة"، والذي عُقد  تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف وحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبرئاسة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، ورئيس المؤتمر وبمشاركة واسعة من العلماء والباحثين والخبراء وممثلي القطاع الخاص.


ونقل الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للحضور، مؤكدًا أن المؤتمر نجح في تحقيق أهدافه العلمية والتنموية، وشكّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والرؤى بين الباحثين والمتخصصين، كما أسفر عن مجموعة من التوصيات المهمة الداعمة لخطط تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة الاسبق ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر جسّد أهمية الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن جلساته العلمية ناقشت أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الزراعة البستانية الذكية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

زيادة الصادرات الزراعية

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين ونائب رئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر تحت شعار "الزراعة البستانية الذكية من الابتكار إلى الريادة" يعكس توجه الدولة نحو دعم الابتكار الزراعي وتبني التقنيات الحديثة في إدارة وإنتاج المحاصيل البستانية، لافتا الى أن قطاع البساتين يمثل أحد أهم القطاعات الزراعية الواعدة في مصر، لما له من دور رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية وتحسين دخول المزارعين، وأكد أن مواجهة تحديات التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية تتطلب التوسع في تطبيق نظم الزراعة الذكية وتعزيز دور البحث العلمي في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.

معهد بحوث البساتين لمركز البحوث الزراعية وزير الزراعة القطاع الخاص الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في فعاليات الدورة الـ126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

صلاة القداس الإلهي

البابا لاون يترأس قداسًا تاريخيًا في برشلونة ويبارك برج يسوع المسيح | صور

طائر المينا الهندي

وزارة التنمية المحلية والبيئة تواصل جهودها لرصد طائر المينا الهندي للحد من انتشاره

بالصور

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

نوبات نوم في أي وقت .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة النوم القهري

النوم القهري
النوم القهري
النوم القهري

فيديو

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد