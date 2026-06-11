بحوث البساتين يختتم فعاليات مؤتمره العلمي الرابع بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء

اختتم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات مؤتمره العلمي الرابع تحت عنوان "الزراعة البستانية الذكية من الابتكار إلى الريادة"، والذي عُقد تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف وحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبرئاسة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، ورئيس المؤتمر وبمشاركة واسعة من العلماء والباحثين والخبراء وممثلي القطاع الخاص.



ونقل الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للحضور، مؤكدًا أن المؤتمر نجح في تحقيق أهدافه العلمية والتنموية، وشكّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والرؤى بين الباحثين والمتخصصين، كما أسفر عن مجموعة من التوصيات المهمة الداعمة لخطط تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة الاسبق ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر جسّد أهمية الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن جلساته العلمية ناقشت أحدث الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الزراعة البستانية الذكية، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

زيادة الصادرات الزراعية

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين ونائب رئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر تحت شعار "الزراعة البستانية الذكية من الابتكار إلى الريادة" يعكس توجه الدولة نحو دعم الابتكار الزراعي وتبني التقنيات الحديثة في إدارة وإنتاج المحاصيل البستانية، لافتا الى أن قطاع البساتين يمثل أحد أهم القطاعات الزراعية الواعدة في مصر، لما له من دور رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية وتحسين دخول المزارعين، وأكد أن مواجهة تحديات التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية تتطلب التوسع في تطبيق نظم الزراعة الذكية وتعزيز دور البحث العلمي في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.