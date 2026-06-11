رئيس حي جنوب الغردقة يلتقي المواطنين ويوجه بسرعة إنهاء عدد من الطلبات والشكاوى

استقبل اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، عددًا من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي المخصص لبحث الشكاوى والطلبات الجماهيرية، حيث ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات والتراخيص والمرافق العامة، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بمتابعة شكاوى المواطنين وعقد لقاءات دورية للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء عبدالحميد السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وشهد اللقاء، الذي حضره المختصون من الإدارات المعنية، استقبال عدد 9 مواطنين لعرض مطالبهم وشكاواهم، والتي تنوعت بين تراخيص المحلات والمباني، والتصالحات، والتعديات، وعدد من الموضوعات الخدمية الأخرى.

وخلال اللقاء، وجه رئيس الحي بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بطلب أحد المواطنين بشأن استخراج رخصة بناء، حيث تم إبلاغه بالانتهاء من التوقيعات الخاصة بقسم تراخيص المباني، وجارٍ استكمال مراجعات قسم التنظيم والتعديات تمهيدًا لإصدار الرخصة، على أن يتم إخطار المواطن برسالة نصية فور الانتهاء من الإجراءات واستلام الرخصة خلال أسبوع.

كما بحث اللواء أحمد جبر شكوى مقدمة من عدد من سكان أحد المجمعات السكنية بشأن وجود تسريبات مياه تؤثر على سلامة العقار، حيث وجّه رئيس قسم البيئة بإجراء معاينة فورية للموقع، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أسباب الشكوى.

وفي استجابة لشكوى أخرى تتعلق بوجود خزانات مياه أعلى إحدى الوحدات السكنية وما تسببه من تسريبات مستمرة أدت إلى تكوّن طحالب ورطوبة بالموقع، وجه رئيس الحي بتشكيل لجنة تضم ممثلين من قسم البيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء معاينة ميدانية وإعداد تقرير عاجل للعرض واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تم خلال اللقاء توضيح الإجراءات القانونية الخاصة بانتخاب اتحاد شاغلين لأحد المواطنين، إلى جانب بحث عدد من الطلبات الأخرى واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل داخل الحي، مشددًا على تسخير كافة الإمكانات والإدارات المختصة للتعامل مع الشكاوى والطلبات والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار عقد اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، ومتابعة جميع الشكاوى الواردة سواء من خلال اللقاءات المباشرة أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء أو الصفحة الرسمية للحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق الصالح العام.