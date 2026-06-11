قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة تطالب بإعدام سارة خليفة و27 متهمًا في قضية تصنيع المخدرات الكبرى
زاد 15 جنيها.. صعود طفيف للذهب مساء اليوم
القيادة المركزية الأمريكية: مضيق هرمز مفتوح للعبور.. وإيران لا تسيطر عليه
القبض على المتهم بالتعدي على صاحب محل بالضرب في الجيزة
حقيقة تعدي أولياء أمور بالضرب على معلمة بعد امتحان الإعدادية بالشرقية
حارس ترامب الشخصي يكشف لـ صدى البلد طبيعة المواد الخطرة في حادث البنتاجون
قطع المياه 16 ساعة عن عدة مناطق في الجيزة لتنفيذ أعمال تطهير شبكات.. تفاصيل
طقس الجمعة 12 يونيو 2026.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة بالمحافظات
صبا مبارك لـ صدى البلد : إلهام في ورد على فل وياسمين نموذج للمرأة الراضية | حوار
دعاء السنة الهجرية الجديدة 1448 .. يفتح لك الأبواب المغلقة
فيفا يعلن حكام مباريات تونس في كأس العالم 2026 .. صافرة أرجنتينية أمام السويد
عادة شائعة أثناء الجلوس في الحمام تسبب البواسير ونزيف المستقيم .. متى يصبح الأمر خطيرًا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس حي جنوب الغردقة يلتقي المواطنين ويوجه بسرعة إنهاء عدد من الطلبات والشكاوى

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استقبل اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، عددًا من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي المخصص لبحث الشكاوى والطلبات الجماهيرية، حيث ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات والتراخيص والمرافق العامة، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي محافظ البحر الأحمر بمتابعة شكاوى المواطنين وعقد لقاءات دورية للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها، وتنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء عبدالحميد السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وشهد اللقاء، الذي حضره المختصون من الإدارات المعنية، استقبال عدد 9 مواطنين لعرض مطالبهم وشكاواهم، والتي تنوعت بين تراخيص المحلات والمباني، والتصالحات، والتعديات، وعدد من الموضوعات الخدمية الأخرى.

وخلال اللقاء، وجه رئيس الحي بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بطلب أحد المواطنين بشأن استخراج رخصة بناء، حيث تم إبلاغه بالانتهاء من التوقيعات الخاصة بقسم تراخيص المباني، وجارٍ استكمال مراجعات قسم التنظيم والتعديات تمهيدًا لإصدار الرخصة، على أن يتم إخطار المواطن برسالة نصية فور الانتهاء من الإجراءات واستلام الرخصة خلال أسبوع.

كما بحث اللواء أحمد جبر شكوى مقدمة من عدد من سكان أحد المجمعات السكنية بشأن وجود تسريبات مياه تؤثر على سلامة العقار، حيث وجّه رئيس قسم البيئة بإجراء معاينة فورية للموقع، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أسباب الشكوى.

وفي استجابة لشكوى أخرى تتعلق بوجود خزانات مياه أعلى إحدى الوحدات السكنية وما تسببه من تسريبات مستمرة أدت إلى تكوّن طحالب ورطوبة بالموقع، وجه رئيس الحي بتشكيل لجنة تضم ممثلين من قسم البيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإجراء معاينة ميدانية وإعداد تقرير عاجل للعرض واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تم خلال اللقاء توضيح الإجراءات القانونية الخاصة بانتخاب اتحاد شاغلين لأحد المواطنين، إلى جانب بحث عدد من الطلبات الأخرى واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل داخل الحي، مشددًا على تسخير كافة الإمكانات والإدارات المختصة للتعامل مع الشكاوى والطلبات والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار عقد اللقاءات الأسبوعية مع المواطنين، ومتابعة جميع الشكاوى الواردة سواء من خلال اللقاءات المباشرة أو منظومة شكاوى مجلس الوزراء أو الصفحة الرسمية للحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق الصالح العام.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

دكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية

إنجاز جديد يلفت الأنظار.. باحثة مصرية تحصد تكريمًا دوليًا في السنغال

الدكتور شريف فريد

البحوث الفلكية يعلن ابتكار وحدة روبوتية لإنتاج المواد النانومترية بأيدٍ مصرية 100%

قطاع الرعاية الصحية الأولية يتابع جاهزية منشآت المنيا

الصحة: قطاع الرعاية الأولية يتابع جاهزية منشآت المنيا

بالصور

عادة شائعة أثناء الجلوس في الحمام تسبب البواسير ونزيف المستقيم .. متى يصبح الأمر خطيرًا؟

أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة
أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة
أسباب نزيف البواسير وطرق العلاج السريعة

دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%

المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

رفض اب استلام نجله

والده قفل الباب في وشه .. فيديو لطفل يثير غضب السوشيال ميديا

وفاة مؤذن

أثار تفاعلا واسعا.. وفاة مؤذن داخل مسجد أثناء رفع أذان العصر

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد