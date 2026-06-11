رسائل بالعربية وخلفها “أطماع”.. هند الضاوي تكشف دلالات خطاب رئيس إسرائيل

أكدت الاعلامية هند الضاوي أن مخاطبة رئيس إسرائيل للشعب اللبناني باللغة العربية لا تحمل أي دلالات إيجابية، واصفة الأمر بأنه يتنافى مع كراهية إسرائيل للغة العربية، ومشددة على أن ما درسته شعوب المنطقة من دروس التاريخ يؤكد أن الزمن لن يعود إلى الوراء، وأن الشعوب التي عانت من الاحتلال لن تنخدع بمحاولات الاستعطاف.

الشعبين اللبناني والسوري

وأوضحت هند الضاوي خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الشعبين اللبناني والسوري، إلى جانب الشعب الفلسطيني، تضرروا بشكل مباشر من الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن لبنان وسوريا وفلسطين يدركون جيداً حقيقة السياسات الإسرائيلية، ولن يقبلوا بمحاولات تزييف الوعي أو إعادة تقديم إسرائيل كطرف يسعى للسلام.

حلم إقامة دولة من النيل

وأضافت هند الضاوي أن إسرائيل أثبتت، من خلال ما وصفته بـ«حماقتها السياسية»، أنها لا ترغب في تحقيق سلام حقيقي، مشيرة إلى أن تصريحات بعض مسؤوليها حول ما يسمى بحلم إقامة دولة من النيل إلى الفرات تكشف عن أطماع توسعية تتجاهل تماماً حقوق شعوب تلك الأراضي، ووصفت هذا الطرح بأنه «حلم وهمي» لا يستند إلى واقع.

محاولات إسرائيل تسويق نفسها

وانتقدت هند الضاوي ما وصفته بمحاولات إسرائيل تسويق نفسها أمام العالم كدولة تسعى للسلام، مؤكدة أن هذه “الأسطوانة” أصبحت مفضوحة دولياً في ظل ممارساتها وسياساتها على الأرض.