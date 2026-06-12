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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عندما تشرب الشاي الأخضر كل يوم؟

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر
هاجر هانئ

شرب الشاي الأخضر يوميًا ليس مجرد عادة مريحة، بل هو أيضًا وسيلة لزيادة استهلاكك للمركبات التي تدعم صحة القلب والدماغ، وغير ذلك. إليك كيف يمكن أن تتحسن صحتك إذا جعلت الشاي الأخضر جزءًا من روتينك اليومي.

فوائد الشاي الأخضر يوميا 

١. احتمال انخفاض خطر الإصابة بالسرطان
الشاي الأخضر غني بالكاتيكينات، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلاياك من التلف. قد تُساعد هذه المركبات النباتية في كبح نمو الخلايا السرطانية الضارة وتقليل الالتهابات في الجسم.

تشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والثدي. وبينما لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، فإن إدراج الشاي الأخضر ضمن نظام غذائي متوازن قد يُساهم في الوقاية من السرطان بشكل عام.

2. تعزيز جهاز المناعة
تتمتع البوليفينولات، وهي مركبات نباتية موجودة في الشاي الأخضر، بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، مما يدعم استجابة مناعية صحية. إضافةً إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على مركب يُسمى الثيانين، والذي قد يُعزز وظائف الخلايا المُكافحة للعدوى ويُقلل الالتهابات.

ونتيجةً لذلك، قد يُعزز الشاي الأخضر مناعة الجسم ضد الأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والإنفلونزا. مع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث. كما أن النشاط البدني، واتباع نظام غذائي متوازن، والنوم الجيد، وغيرها من العادات الصحية، تُسهم في تعزيز قوة جهاز المناعة.

3. إمكانية تحسين القدرات الإدراكية
يرتبط تناول الشاي الأخضر بانتظام بتحسين صحة الدماغ لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن، لا سيما فيما يتعلق بالذاكرة ومهارات التفكير. وقد تعود هذه الفوائد إلى مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، والتي تُساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف الخلوي المعروف بالإجهاد التأكسدي، والذي يُعتبر عاملاً رئيسياً وراء التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في السن.

تشير الأبحاث أيضاً إلى أن مادة الثيانين الموجودة في الشاي الأخضر قد تُحسّن بعض وظائف الدماغ، مثل سرعة الاستجابة للمعلومات والحفاظ على الانتباه. وقد وجدت مراجعةٌ آثاراً إيجابية في هذه المجالات، إلا أن الاختلافات في تصميمات الدراسات وصغر حجم العينات تعني أن النتائج ليست قاطعة بعد.

٤. زيادة محتملة في معدل الأيض
قد تُساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، والتي تُسمى الكاتيكينات - وخاصةً إيبيغالوكاتشين-٣-غاليت (EGCG) - في تعزيز قدرة الجسم على حرق الدهون والسعرات الحرارية بشكل طفيف.

في دراسة صغيرة شملت ١٣ امرأة، حسّن الشاي الأخضر حرق الدهون أثناء المشي السريع. ووجدت مراجعة أوسع للدراسات التي شملت الرجال والنساء أن مكملات الشاي الأخضر قد تكون مرتبطة بفقدان الدهون عند تناولها مع ممارسة الرياضة؛ إلا أن التأثير كان طفيفًا.

لا يُعد الشاي الأخضر بديلاً عن ممارسة الرياضة بانتظام إذا كنت ترغب في حرق الدهون، ولكن من المحتمل أن يُساهم تناوله مع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام في تحسين معدل الأيض لديك بشكل طفيف.

٥. صحة قلب أفضل
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات والكاتيكينات، والتي تُقلل من المركبات الضارة المعروفة بالجذور الحرة في الجسم. من بين فوائد أخرى، يُسهم الحد من الجذور الحرة في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية وتقليل تصلب الشرايين. ونتيجةً لذلك، تُشير الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يُمكن أن يُخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

بالإضافة إلى ذلك، تُشير الأبحاث إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يُمكن أن يُساعد في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو ما يُعرف بـ"الكوليسترول الضار"، ومستوى الكوليسترول الكلي.

بفضل هذه الفوائد، قد يُساعد تناول الشاي الأخضر، عند اقترانه بنظام غذائي صحي للقلب بشكل عام، في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6. استقرار مستوى السكر في الدم

قد يُساعد شرب الشاي الأخضر في ضبط مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني. أظهرت دراسات قصيرة الأجل أن الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض مستوى الجلوكوز في الدم أثناء الصيام، وهو مقياس لكمية السكر في الدم بعد فترة من الصيام.

تشير دراسات حديثة وواسعة النطاق إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام قد يُساعد في تحسين مستوى السكر في الدم ومقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

مع ذلك، فإن نتائج الأبحاث متضاربة؛ إذ تُظهر بعض الدراسات أن الشاي الأخضر لا يبدو أن له تأثيرًا على مستويات الأنسولين أو الهيموجلوبين السكري (HbA1c)، وهو فحص دم يُظهر متوسط ​​مستوى السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

عمومًا، يُعطي الشاي الأخضر أفضل النتائج عند تناوله بالتزامن مع عادات صحية أخرى لضبط مستوى السكر في الدم، بما في ذلك الحفاظ على وزن صحي واتباع نظام غذائي متوازن.

الشاي الأخضر صحة القلب فوائد الشاي الأخضر

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