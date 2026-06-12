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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نشاط مكثف لمديرية عمل الأقصر لحماية حقوق العمال ودعم الأولى بالرعاية

نشاط مكثف وموسع لمديرية عمل الأقصر لحماية الحقوق العمالية ودعم الفئات الأولى بالرعاية
نشاط مكثف وموسع لمديرية عمل الأقصر لحماية الحقوق العمالية ودعم الفئات الأولى بالرعاية
شمس يونس

 شهدت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، بقيادة محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، نشاطاً ميدانياً وتوعوياً مكثفاً شمل إطلاق حملات تفتيشية موسعة، وتنظيم ندوات تثقيفية، والمشاركة في فعاليات مجتمعية لتمكين الخريجين، بهدف توفير الخدمات بصورة لائقة لأبناء المحافظة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 وبناء مجتمع مستدام.

في إطار جهود حوكمة سوق العمل وضمان حقوق العاملين، نفّذ مكتب التفتيش العمالي بمنطقة عمل الأقصر حملة تفتيشية شاملة ومفاجئة على المنشآت الخاصة العاملة في مجال النظافة بمستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة.

واستهدفت الحملة التأكد من الالتزام التام بنصوص قانون العمل الجديد، ومدى تطبيق الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي الشامل ومتابعة كافة الحقوق العمالية.

وأكد وكيل وزارة العمل، محمود عيسى، أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الشركات المخالفة، مشدداً على أن الهدف الأسمى لهذه الحملات هو الدفاع عن حقوق العمال وتحسين شروط العمل وإيجاد بيئة عمل لائقة وآمنة.

وفي سياق متصل بحماية الطفولة وإنفاذ التشريعات، قاد التفتيش العمالي بمنطقة عمل أرمنت حملة مكبرة للحد من أشكال عمالة الأطفال وتوعية أصحاب الأعمال بمخاطرها.

وأسفرت الحملة عن رصد منشأة مخالفة قامت بتشغيل 15 طفلاً دون السن القانونية في أعمال تتسم بالخطورة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدها وإحالتها للجهات القضائية المختصة.

وأوضح وكيل وزارة العمل في هذا الصدد أن المديرية تمارس دوراً محورياً في مراقبة بيئات العمل لحظر تشغيل الأطفال قبل السن المقررة، وإلزام المنشآت بتخفيض ساعات العمل وتحديد فترات الراحة ومنع العمل الليلي للأطفال المصرح لهم بالعمل وفق الشروط القانونية، وذلك بالتنسيق المستمر مع لجان حماية الطفل بالمحافظة.

وعلى مسار التوعية الميدانية والسلامة المهنية، نظّم مكتب السلامة والصحة المهنية التابع لمنطقة عمل أرمنت ندوة توعوية موسعة بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأرمنت، تولت إلقاءها الدكتورة سامية طه حسن، مديرة المكتب.

وركزت الندوة على تعريف وتوعية العاملين بالمخاطر الكيميائية والبيولوجية في بيئة العمل، وتدريبهم على سيناريوهات التدريب الوهمي لخطة الطوارئ للحد من الكوارث، بجانب التأكيد على أهمية التفتيش اليومي في كل وردية.

وفي إطار الرعاية العمالية المستمرة، واصلت مكاتب علاقات العمل التابعة لإدارة الرعاية بالمديرية (بكل من القرنة وأرمنت) دورها الحيوي في استقبال وبحث شكاوى المواطنين والنزاعات العمالية.

وأكد وكيل وزارة العمل ، أن هذه المكاتب تعمل كجسر للتوفيق الودي والحد من الخصومات القضائية بين أطراف الإنتاج (العامل وصاحب العمل)، حيث تتركز مهامها في عقد جلسات التفاوض لحل مشكلات الأجور والتعويض عن الفصل التعسفي والإجازات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية، واعتماد عقود العمل واستقالات العاملين بما يتوافق مع بنود القانون.

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