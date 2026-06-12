محافظ أسوان يرصد مبانى حديثة مخالفة بقرية الشطب بمركز دراو

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته التفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على أرض الواقع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتى ذلك فى ضوء المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشروعات والمرافق الخدمية بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والقيادات التنفيذية المعنية.

رصد مبانى حديثة مخالفة بطريق أسوان / القاهرة الزراعى

وخلال جولته الميدانية لتفقد وإفتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمركز كوم أمبو، رصد محافظ أسوان مجموعة من المبانى الحديثة المخالفة المقامة على طريق أسوان / القاهرة الزراعى بنطاق قرية الشطب التابعة لمركز دراو، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للتصدى لأى مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى.

توجيهات بحصر المبانى ومراجعة موقفها القانونى

وعلى الفور وجه المهندس عمرو لاشين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو سيد سعدى بسرعة حصر كافة المبانى المشار إليها، ومراجعة موقفها القانونى للتأكد من مدى إلتزامها بالاشتراطات والقوانين المنظمة للبناء.

إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

أكد محافظ أسوان أنه فى حالة ثبوت وجود أى مخالفات أو تعديات، سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حسم تجاه المخالفين، بما يحقق هيبة الدولة ويحافظ على حقوقها ويمنع أى محاولات للبناء المخالف.

التصدى الحاسم لمخالفات البناء

شدد المهندس عمرو لاشين على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة ورصد أى مخالفات فى مهدها، مع سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات الرادعة للحفاظ على النسق الحضارى ومنع أى تعديات على الأراضى أو مخالفات بناء دون ترخيص.

مراجعة وحصر المبانى الحديثة المخالفة بقرية الشطب بمركز دراو، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات يتم رصدها، فى إطار جهود المحافظة للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون.