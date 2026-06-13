أحلام تتألق بجمبسوت لامع في أحدث ظهور لها.. شاهد

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا.

إطلالة أحلام

خطفت أحلام الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ظهرت مرتدية جمبسوت طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش اللامع بالكامل.

تميز جمبسوت أحلام بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها، انتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت أحلام بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.