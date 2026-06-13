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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب تدني مستوى الخدمة.. السعودية توقف 21 شركة عمرة عن تقديم خدماتها

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أوقفت وزارة الحج والعمرة السعودية، 21 شركة عمرة عن تقديم خدماتها، وذلك بعد نتائج تقييم الأداء للموسم الماضي، التي أظهرت انخفاض مستوى الأداء لدى عدد من الشركات، ورصد مخالفات للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين، وذلك في إطار استعداداتها المبكرة لإطلاق موسم العمرة، وحرصها على ضمان جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أن قرار الإيقاف شمل (15) شركة عمرة بسبب انخفاض مستوى تقييم الأداء وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة، إضافة إلى (6) شركات أخرى ارتكبت مخالفات للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وأكدت الوزارة أن منظومة التقييم تعتمد على مؤشرات تشغيلية ورقابية تقيس جودة الخدمات المقدمة ومدى التزام الشركات بالضوابط والاشتراطات التنظيمية، بما يسهم في تعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمة والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتجربة متميزة وآمنة للمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وشددت وزارة الحج والعمرة على أنها مستمرة في تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل حزم، وأنها لن تتهاون مع أي تقصير يؤثر في جودة الخدمات أو حقوق ضيوف الرحمن، مؤكدة أن التقييم المستمر لمقدمي الخدمة من شركات العمرة يمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتطوير القطاع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
 

وزارة الحج والعمرة السعودية عمرة تقييم الأداء مخالفات

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