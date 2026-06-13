مدبولي: تسويات مرتقبة لمديونيات الهيئات الاقتصادية.. وندرس مسابقات لتحفيز المحافظات المتميزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لمعالجة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها تسوية المديونيات التاريخية المتراكمة على بعض الهيئات الاقتصادية ومؤسسات الدولة، بالتوازي مع تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الأداء بالمحافظات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء على هامش جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية والتنموية، إلى جانب رؤيته لتحفيز الأداء المحلي بالمحافظات.

تسويات جديدة لمديونيات الهيئات الاقتصادية

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل حاليًا على إنهاء عدد من المديونيات التاريخية المتراكمة الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبعض مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع عدد من اتفاقيات التسوية في هذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء: "خلال أيام قليلة سيكون هناك توقيع عدد من التسويات الخاصة بمديونيات هيئات اقتصادية"، في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

تطوير الطرق المؤدية إلى رشيد

وفيما يتعلق بمحافظة البحيرة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مدينة رشيد، بما يسهم في تعزيز مكانتها السياحية والتاريخية.

وأشار إلى أن الوصول إلى قصر الملك فاروق بمدينة رشيد كان يتم في الماضي عبر نهر النيل، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليًا على تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية لتسهيل حركة المواطنين والزائرين.

وأضاف: "نسرع الخطى في رفع كفاءة شبكة الطرق في رشيد، وهي تستحق أن تكون على واجهة السياحة المصرية في أقرب فرصة".

مسابقات بين المحافظات لتحفيز الأداء

وردًا على سؤال بشأن إمكانية تنظيم مسابقة لاختيار أفضل محافظة ومنح جوائز للمتميزين، أكد مدبولي أن التواصل المستمر بين المحافظين ووسائل الإعلام والمواطنين يمثل أحد التوجيهات الأساسية التي يحرص على التأكيد عليها بشكل دائم.

وأوضح أن طبيعة العمل تختلف من وزارة إلى أخرى، كما أن العديد من الوزراء يتابعون ملفات ومشروعات في أكثر من محافظة، لافتًا إلى أن فكرة تنظيم مسابقات بين المحافظات أو الوزارات تعد فكرة إيجابية إذا تم تحديد أهدافها ومعاييرها بشكل واضح.

وقال رئيس الوزراء: "لدينا بالفعل عدد من الجوائز والمسابقات في مجالات مختلفة، لكن لا مانع من إطلاق مسابقة في مجال محدد لتسليط الضوء على النماذج الناجحة وخلق حافز أكبر للسادة المحافظين لتحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج".

توجه حكومي لدعم التنمية وتحسين الخدمات

تعكس تصريحات رئيس الوزراء توجه الحكومة نحو معالجة الملفات الاقتصادية المزمنة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بالمحافظات وتحفيز الأداء التنفيذي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.