ضبط مصنع حلويات غير مرخص ومخزن سلع غذائية مخالف بشبين القناطر

شنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بالقليوبية حملة تموينية مكثفة بمركز ومدينة شبين القناطر، وذلك في إطار جهود المديرية لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للسلع

وأسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج الحلويات الجافة يعمل دون ترخيص، إلى جانب مخزن للسلع الغذائية يزاول نشاطه دون مستندات تثبت مصدر المنتجات المتداولة.



وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن الحملة تأتي ضمن خطة المديرية لتكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية والتصدي للمخالفات التي تضر بالمستهلك أو تؤثر على سلامة السلع المتداولة بالأسواق.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط مصنع لإنتاج الحلويات الجافة بناحية كفر شبين يعمل دون ترخيص، كما تبين عدم وجود فواتير أو مستندات دالة على مصدر بعض المواد الخام المستخدمة في التصنيع، حيث تم التحفظ على 750 كيلوجرامًا من السمسم، و625 كيلوجرامًا من الحمص، و500 كيلوجرام من الفول السوداني بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 1.9 طن من المواد الخام.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن للسلع الغذائية بمدينة شبين القناطر لعدم احتفاظه بالمستندات والفواتير الدالة على مصدر السلع الموجودة بداخله، وتم التحفظ على 200 كرتونة من المنتجات الغذائية المتنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين أو حقوق المستهلكين.

وأضاف أن مديرية التموين تواصل جهودها لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المطروحة وتداولها من مصادر معلومة، بما يسهم في حماية المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.