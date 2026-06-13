فيديو مؤثر .. طبيب يروي رحلة نجاحه ويشكر والدته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيب شاب يتحدث فيه بعفوية عن رحلته الطويلة حتى أصبح طبيبًا ناجحًا، موجهًا رسالة مؤثرة إلى والدته التي وصفها بأنها الداعم الأول له طوال سنوات الدراسة والكفاح.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وقال الطبيب خلال الفيديو: “يا أمي، طول عمري كنتِ سندي ودعواتك كانت معايا في كل خطوة. يمكن ناس كتير ما كانتش مصدقة إني أوصل للمكان اللي أنا فيه النهارده، لكن أنا كنت واثق إن تعب السنين ودعواتك مش هيروحوا هدر. ادعيلي دايمًا يا أمي، لأن دعواتك هي اللي كانت بتقويني وبتخليني أكمل.”

وأضاف: “أنا النهارده بقيت دكتور كبير بفضل ربنا ثم بفضل دعمك وصبرك، واللي جاي أحسن بإذن الله. والناس كلها هتشوف، وإنتِ أول واحدة هتشوفي ثمرة تعبك وتعبي.”

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين الذين أشادوا بكلمات الطبيب المؤثرة وتقديره لوالدته، معتبرين أن المقطع يجسد قيمة الوفاء والعرفان بدور الأسرة في تحقيق