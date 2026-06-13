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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عاشور يحيي حفلًا جديدًا بالمنصورة في هذا الموعد

تامر عاشور
تامر عاشور
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي جديد بمدينة المنصورة يوم 27 يونيو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته التي يلتقي خلالها جمهوره في مختلف المحافظات خلال موسم الصيف.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، إلى جانب عدد من أعماله الحديثة التي لاقت تفاعلًا واسعًا منذ طرحها.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل تفاصيل الحدث عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشرت الملصق الدعائي وعلقت قائلة: «استعدوا لليلة من الإحساس والطرب مع النجم تامر عاشور يوم 27 يونيو في مول المنصورة».

 تامر عاشور 

ويواصل تامر عاشور نشاطه الفني خلال الفترة الحالية، بعد النجاح الذي حققته أحدث أعماله الغنائية، إلى جانب حفلاته التي تشهد إقبالًا جماهيريًا لافتًا في مصر وعدد من الدول العربية.

أغاني تامر عاشور

وكان أحدث أغاني تامر عاشور، هي أغنية «كلكو خاينين» التي قدمها كتتر لمسلسل «توابع» بطولة النجمة ريهام حجاج الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام ذكي ومكس وماستر أمير محروس.

كما حقق تامر نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية أيضا بأغنية «قد الوعد» لصالح إحدى الإعلانات التجارية والتي تفاعل الجمهور مع كلماتها وأداء تامر عاشور المميز بها.

أعمال تامر عاشور

كما طرح تامر عاشور أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة الماضية، حيث يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد، وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا مكرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

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