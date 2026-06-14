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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المنشآت الفندقية: التحول الرقمي والاستدامة في مقدمة أولوياتنا

محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية
محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية
محمد الاسكندرانى

قال محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن ما تحقق من إنجازات للغرفة خلال الفترة الماضية ليس سوى خطوة على طريق طويل حافل بالطموحات والمشروعات الواعدة التي تستهدف دعم نمو القطاع الفندقي المصري وتعزيز قدرته التنافسية. 

ترسيخ مكانة المنشآت الفندقية

 

أوضح أيوب، أننا نتطلع إلى مواصلة العمل من أجل ترسيخ مكانة المنشآت الفندقية المصرية في موقعها المستحق على خريطة الضيافة العالمية، بما يواكب حجم ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية فريدة، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو بناء صناعة سياحية أكثر استدامة وقدرة على المنافسة عالمياً، جاء ذلك خلال كلمة له في الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية.


وأضاف أيوب، إلى إن النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي تعكس قوة الشراكة بين الغرفة وأعضائها ووزارة السياحة والآثار والجهات الحكومية المعنية، وستظل تنمية العنصر البشري وتطوير بيئة الاستثمار الفندقي ودعم التحول الرقمي والاستدامة في مقدمة أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً لصناعة الضيافة المصرية."
وفي ختام أعمال الجمعية العمومية، أشاد الحضور بما تحقق من إنجازات خلال العام، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لدعم مسيرة النمو والتطوير التي يشهدها القطاع الفندقي المصري، وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية السياحية المستدامة.

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