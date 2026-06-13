دروجبا يكشف عن نصيحته لمحمد صلاح بشأن وجهته المقبلة

كشف الإيفواري ديدييه دروجبا، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، عن نصيحته لمحمد صلاح خلال إحدى الفترات التي شهدت غموضًا حول مستقبله مع ليفربول.

وقال دروجبا في تصريحات صحفية: “لو كنت أنانيًا لنصحت صلاح بمغادرة ليفربول والعودة إلى تشيلسي، أعتقد أن صلاح سيبقى الأفضل سواء كان أستمر في ليفربول أو أنتقل لنادي آخر”.

وأضاف: “أي فريق سينضم إليه سيستفيد منه، وسيقدم أداءً أفضل بوجوده لأنه يفهم دوره جيدًا، فهو يجيد تسجيل وصناعة الأهداف ولا يحتاج إلا لثقة المدرب.لا أعرف قراره النهائي، هذا قراره وحده ومستقبله ولكن أينما ذهب سأكون من معجبيه ومشجعيه”.

رحيل صلاح

يُذكر أن محمد صلاح قد رحل رسميا عن ليفربول بعد نهاية الموسم المنقضي ويستعد للمشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.