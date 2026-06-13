وزير الصحة: 151 مليار جنيه للتأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على الاطمئنان على بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا،"عروس الصعيد"، التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة.

وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أنه قام بجولات تفقدية في مختلف مراكز المحافظة، مؤكدًا أن العمل على هذه الخطوة استمر نحو عام كامل، وأن الزيارة الأخيرة للمنيا جاءت للاطمئنان على جاهزية المنظومة وآخر الاستعدادات الخاصة بتطبيقها.

وأوضح عبد الغفار، أن جميع سكان محافظة المنيا والمقيمين بها سيدخلون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن أي شخص غير مسجل بالمنظومة يجب عليه التوجه للتسجيل والاستفادة من الخدمات المقدمة، لافتًا إلى أن المحافظة تضم 60 وحدة صحية و11 مستشفى كخطوة أولى، تمهيدًا للتوسع التدريجي حتى الوصول إلى 200 وحدة صحية و25 مستشفى ضمن المنظومة.

وأكد وزير الصحة، أن هناك دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الدور المحوري الذي لعبته مبادرة "حياة كريمة" في تطوير البنية التحتية الصحية، مشيرًا إلى أن المنظومة ما كانت لتصل إلى هذا المستوى دون تلك الجهود.

وأشار وزير الصحة إلى أن حجم الدعم المخصص لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا يصل إلى 151 مليار جنيه، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.