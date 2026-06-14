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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة التنمية المحلية والبيئة تدعم مبادرات تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالمجتمعات المحلية

تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر
تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر
حنان توفيق

شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية في تنفيذ العديد من الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة بالمجتمعات المحلية، حيث تم الانتهاء من تركيب منظومة طاقة شمسية بوحدة غربلة وتجهيز النباتات الطبية والعطرية التابعة لجمعية الإسراء ببني محمديات بمنطقة عرب العوامر بمحافظة أسيوط، بما يسهم في توفير مصدر نظيف ومستدام للطاقة اللازمة لتشغيل الوحدة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين والمنتجين.

وتأتى هذه الجهود ضمن مشروع «تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية في صعيد مصر (جذور الاستدامة) ، الذي تنفذه مؤسسة كير مصر للتنمية بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، في إطار البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (EU Green)، المنفذ بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وبالتعاون مع الوزارة ، وذلك بهدف تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني بصعيد مصر، ودعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتوسع في تطبيقات الطاقة المتجددة بالمجتمعات المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا الإنجاز يجسد أهمية الشراكة الفعالة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تدعم المجتمعات المحلية وتحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن التوسع في تطبيقات الطاقة النظيفة يمثل أحد المحاور الرئيسية في جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة الجديدة تضم 97 لوحًا شمسيًا بقدرة إنتاجية تصل إلى 60 كيلووات خلال ساعات الذروة، بما يوفر مصدرًا نظيفًا ومستدامًا للطاقة اللازمة لتشغيل وحدة غربلة وتجهيز النباتات الطبية والعطرية، ويسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوحدة توفر خدمات غربلة وتنقية وتجهيز النباتات الطبية والعطرية للمزارعين والمنتجين بمحافظة أسيوط، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات ورفع قيمتها المضافة وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به النباتات الطبية والعطرية المصرية من فرص واعدة للتصدير إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرصًا أفضل للمزارعين والمنتجين.

وأشارت د. منال عوض إلى أن تشغيل الوحدة باستخدام الطاقة الشمسية سيسهم في خفض تكاليف التشغيل بنحو 50% مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، بما ينعكس إيجابًا على المنتجين والمزارعين ويعزز استدامة النشاط الاقتصادي المرتبط بهذا القطاع الحيوي، فضلًا عن دعم سلاسل القيمة الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن التشغيل التجريبي للوحدة سيبدأ خلال الأيام المقبلة تمهيدًا للتشغيل الكامل، بما يتيح الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوحدة في دعم المنتجين والمزارعين، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وخلق فرص جديدة للنمو المستدام القائم على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات والمشروعات التي تجمع بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي تنفيذ المبادرات البيئية والتنموية، بما يسهم في نشر الممارسات المستدامة وتوطين التقنيات النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر الطاقة المتجددة تنفيذ المبادرات البيئية والتنموية

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