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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم: مشروع CROWN يحسن كفاءة استخدام المياه وتعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية

الدكتور هاني سويلم وزير الري
الدكتور هاني سويلم وزير الري
حنان توفيق

عقد  الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع “الإدارة المرنة مناخيًا للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلي في وادي النيل CROWN” ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويُعد هذا المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية الرائدة المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" (NWFE).

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهداف المشروع المتمثلة بشكل أساسي إلى تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، ورفع كفاءة عملية الري الحقلي بهدف تقليل فاقد المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وخلق أكثر من 21 ألف فرصة عمل في المناطق الريفية، كما يعتمد المشروع أنظمة الطاقة الشمسية كخيار أساسي لتشغيل محطات الرفع لخفض انبعاثات الكربون والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتقدر الفترة الزمنية للمشروع عبر مرحلته الأولى لـ 7 سنوات مستهدفة محافظتي المنيا وبني سويف بمساحة 30 ألف فدان تشمل 25 ألف فدان من الأراضي القديمة، و 5 آلاف فدان من الأراضي الرملية، على أن تشهد المرحلة الثانية توسعاً تدريجياً يشمل محافظات وسط وجنوب الصعيد لتغطية 400 ألف فدان.
وتم خلال الاجتماع استعراض التكلفة التقديرية للمشروع، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية لكافة مراحل المشروع 1.66 مليار دولار، تم تخصيص 162.6 مليون دولار منها للمرحلة الأولى التي تنقسم إلى ثلاث مكونات أساسية؛ وهم البنية التحتية والري بقيمة 115.7 مليون دولار وبنسبة (71.2%)، ويليه سلاسل القيمة والزراعة بقيمة 36.6 مليون دولار وبنسبة (22.5%)، وأخيرا دعم السياسات والإدارة بقيمة 10.3 مليون دولار وبنسبة (6.3%).

وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور سويلم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز كفاءة إدارة واستخدام المياه، خاصة في ظل التحديات المائية والمناخية الحالية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والحلول المستدامة التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارعين.

التغيرات المناخية المزارعين أهداف المشروع بمشروعات التكيف

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