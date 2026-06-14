رئيس حزب المصريين: تنسيقية الأحزاب أصبحت عنوانًا للتجديد السياسي وتمكين الشباب

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب "المصريين"، أن مرور ثمانية أعوام على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يُعد محطة مهمة في مسار التطور السياسي المصري، بعدما نجحت التنسيقية في ترسيخ نموذج وطني فريد للحوار والتعاون بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، بعيدًا عن الإقصاء أو الاستقطاب، لتصبح منصة سياسية جامعة تستوعب التنوع وتفتح المجال أمام الكفاءات الشابة للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.

وقال "أبو العطا" في بيان، اليوم الأحد، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أثبتت منذ انطلاقها أنها تجربة استثنائية في الحياة السياسية المصرية، حيث تمكنت من جمع شباب ينتمون إلى أحزاب واتجاهات مختلفة تحت مظلة وطنية واحدة، هدفها الأساسي خدمة الدولة المصرية وتعزيز مسارات التنمية والإصلاح السياسي، وهو ما جعلها نموذجًا ناجحًا للتعددية السياسية القائمة على الحوار والتوافق واحترام الرأي الآخر.

تنسيقية شباب الأحزاب نموذج وطني ناجح للحوار والتعددية السياسية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التنسيقية نجحت خلال السنوات الماضية في تقديم كوادر سياسية وشبابية مؤهلة، استطاعت أن تثبت كفاءتها في العديد من المواقع التنفيذية والتشريعية والرقابية، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان وتأهيل الأجيال الجديدة لتحمل المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين الشباب وإشراكهم في الحياة العامة، وكانت التنسيقية إحدى أبرز الأدوات التي ترجمت هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن من أهم ما يميز تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها لا تعمل بمنطق الإقصاء أو الاحتكار، بل تقوم على فلسفة الانفتاح والتجديد المستمر، وتؤمن بأن قوة الدولة تكمن في تنوع الأفكار وتعدد الرؤى، وهو ما جعلها تفتح أبوابها أمام كل صاحب رأي وفكر يسعى للمساهمة في بناء الوطن، دون تمييز أو تهميش، الأمر الذي عزز من مكانتها كجسر حقيقي بين الشباب والمؤسسات السياسية والتنفيذية.

وأشار إلى أن التنسيقية قدمت خلال السنوات الثماني الماضية نموذجًا متطورًا للحوار الوطني داخل المجتمع السياسي، وساهمت في خلق مساحات مشتركة للنقاش حول القضايا الوطنية المختلفة، بما يعزز ثقافة المشاركة ويعمق الوعي السياسي لدى الشباب، مؤكدًا أن نجاحها لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة عمل مؤسسي منظم ورؤية واضحة تستهدف إعداد قيادات قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية.

وشدد المستشار حسين أبو العطا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار دعم مثل هذه التجارب الوطنية الرائدة، التي تسهم في تجديد الدماء داخل العمل السياسي والحزبي، وتوفر مناخًا صحيًا لتبادل الأفكار والخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الأداء السياسي وتعزيز الاستقرار الوطني.

واختتم النائب حسين أبو العطا بالتأكيد على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصبحت خلال ثمانية أعوام أحد أبرز روافد الكوادر السياسية في مصر، وعنوانًا للتجديد والانفتاح والعمل المشترك، مشيرًا إلى أن استمرار نجاحها يمثل إضافة مهمة لمسيرة الجمهورية الجديدة، التي تقوم على توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتمكين الشباب باعتبارهم الشريك الأساسي في بناء مستقبل الوطن وصناعة غده.