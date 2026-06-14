إخلاء سبيل زوج البلوجر دنيا فؤاد المعروفة بـمريضة السرطان بكفالة 20 ألف جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل زوج البلوجر دنيا فؤاد، المعروفة إعلاميًا بـ"مريضة السرطان"، وذلك بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بادعاءات جمع تبرعات بزعم الإصابة بالمرض.

دنيا فؤاد

وكانت الأجهزة المختصة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين عقب تداول اتهامات تتعلق بالحصول على تبرعات من المواطنين بدعوى علاج دنيا فؤاد من مرض السرطان، قبل أن تكشف التحريات وجود شبهة احتيال، ما أسفر عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة للتحقيق.

وشهدت القضية حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة للبلوجر وزوجها، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.