قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهجمات الإسرائيلية على بيروت تُعرقل إتمام الاتفاق بين واشنطن وطهران
رئيس برلمان إيران: لا حديث عن مسار دبلوماسي مع عدم التزام واشنطن بتعهداتها
الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى الأمم المتحدة بسبب رش الجليفوسات واستهداف الجيش في الجنوب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمستشفى "500500"
بالأسماء.. تعيين 11 شيخًا جديدًا للطرق الصوفية في مصر
ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار في تعاملات مساء اليوم الأحد
التصدير وفصل الذكور.. برلمانية تطرح حلولًا جديدة لأزمة الكلاب الضالة|خاص
التضامن: مبادرة «فرحة مصر» تستهدف زواج 8000 عريسٍ وعروسٍ
البابا لاون الرابع عشر: كلمة الله تحمل عزاءً ورجاءً للبشرية المتألمة
ياسر إبراهيم: وجود صلاح ومرموش يمنحنا قوة كبيرة.. ونسعى لتقديم ما يليق باسم مصر
قيادة خاتم الانبياء: الجرائم الصهيونية في الضاحية الجنوبية ببيروت لن تمر دون رد
لا جدوى من التفاوض مع أمريكا.. رئيس البرلمان الإيراني يهاجم واشنطن بعد الهجوم الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 30 مليون جنيه .. محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية «المركز الإقليمي لتنمية القدرات»

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المركز الإقليمي لتنمية القدرات بمقر مديرية التنظيم والإدارة السابق، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، وأحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وذلك استعدادًا لافتتاح وتشغيل المركز لمتابعة جاهزية المركز للافتتاح و دخول الخدمة خلال الفترة المقبلة.

واستهلت المحافظ جولتها بتفقد مكونات المركز وقاعاته المختلفة، حيث اطلعت على التجهيزات الفنية والإدارية بالمبنى الذي يضم ست قاعات مجهزة، تشمل قاعة مخصصة لتدريب المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية، وأربع قاعات مخصصة لإجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل الوظائف التي يتم الإعلان عنها بنظام التعاقد على مستوى محافظات قطاع الصعيد، إلى جانب القاعات والخدمات المساندة بالمركز، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليون جنيه.

كما استمعت إلى شرح تفصيلي حول آلية عمل منظومة الاختبارات الإلكترونية، والتي تضم (90) جهاز حاسب آلي مزود بأحدث تقنيات التشغيل وماتتضمنه من اختبارات محاكاة للتأكد من كفاءة الأنظمة الفنية وسلامة الربط الإلكتروني، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات وغرفة التحكم والمراقبة المركزية المخصصة لمتابعة سير الاختبارات وتأمينها إلكترونيًا.

من جانبها أشادت المحافظ بمستوى التجهيزات والإنشاءات بالمركز وما يتضمنه من بنية تقنية تؤهله للقيام بدوره في دعم جهود تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، وحسن استغلال الأصول والموارد المتاحة في تقديم خدمات نوعية محليًا وإقليميًا.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

لاعب كرة

«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة

بوعدي

تعرّف على حكاية النجم المغربي أيوب بوعدي صاحب الـ18 عامًا الذي خطف الأنظار في مواجهة البرازيل

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

القليوبية: إزالة إشغالات سوق بهتيم بشبرا الخيمة ويتطوير السوق الحضاري والموقف الجديد

تعليم دمياط

دمياط.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من رصد الدرجات

صورة أرشيفية

محكمة الجنايات تقضي بـ إعدام لقاتل سائق توك توك بالإسكندرية

بالصور

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد