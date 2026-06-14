بتكلفة 30 مليون جنيه .. محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية «المركز الإقليمي لتنمية القدرات»

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المركز الإقليمي لتنمية القدرات بمقر مديرية التنظيم والإدارة السابق، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، وأحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة، واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وذلك استعدادًا لافتتاح وتشغيل المركز لمتابعة جاهزية المركز للافتتاح و دخول الخدمة خلال الفترة المقبلة.

واستهلت المحافظ جولتها بتفقد مكونات المركز وقاعاته المختلفة، حيث اطلعت على التجهيزات الفنية والإدارية بالمبنى الذي يضم ست قاعات مجهزة، تشمل قاعة مخصصة لتدريب المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية، وأربع قاعات مخصصة لإجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لشغل الوظائف التي يتم الإعلان عنها بنظام التعاقد على مستوى محافظات قطاع الصعيد، إلى جانب القاعات والخدمات المساندة بالمركز، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليون جنيه.

كما استمعت إلى شرح تفصيلي حول آلية عمل منظومة الاختبارات الإلكترونية، والتي تضم (90) جهاز حاسب آلي مزود بأحدث تقنيات التشغيل وماتتضمنه من اختبارات محاكاة للتأكد من كفاءة الأنظمة الفنية وسلامة الربط الإلكتروني، ومنظومة تكنولوجيا المعلومات وغرفة التحكم والمراقبة المركزية المخصصة لمتابعة سير الاختبارات وتأمينها إلكترونيًا.

من جانبها أشادت المحافظ بمستوى التجهيزات والإنشاءات بالمركز وما يتضمنه من بنية تقنية تؤهله للقيام بدوره في دعم جهود تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة، وحسن استغلال الأصول والموارد المتاحة في تقديم خدمات نوعية محليًا وإقليميًا.