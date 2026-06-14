اللون الاخضر يسيطر علي شاشات أسواق المال العربية و بورصة مصر تربح 67 مليار جنيه

أسواق المال العربية مستهل جلسات الأسبوع

-البورصة المصرية تربح 67 مليار جنيه

-4.2 مليار ريال قيم تداولات البورصة السعودية

-ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت

اكتست شاشات أسواق المال العربية اليوم الأحد، أولي جلسات الأسبوع الجاري باللون الأخضر، حيث ارتفعت جميع مؤشرات البورصات مصر، السعودية، قطر، مسقط، الكويت، البحرين، فلسطين والبورصة الأردنية.

ويستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الأحد 14 يونيو 2026، بينما أسواق المال الإماراتية إجازة رسمية وتستأنف تداولتها غدا الإثنين.

البورصة المصرية

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم الأحد ليصعد المؤشر الثلاثيني قرب 52000 نقطة.

جاء الأداء مدفوعا بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد الأجانب والعرب والمصريين نحو البيع.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة نحو 67 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي 3.715 تريليون جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" نحو 2.31% عند مستوى 51994 نقطة فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 2.7% عند مستوى 15396 نقطة، بينما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان .2.73% عند مستوى 21179 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية، اليوم، مرتفعا بمقدار 62.40 نقطة، عند مستوى 11104.42 نقطة، وبتداولات بلغت 4.2 مليار ريال سعودي.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 199 شركة ارتفاعًا في قيمتها، في وقت أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، مرتفعًا 66 نقطة، عند مستوى 23041.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال سعودي، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.4 مليون سهم.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 116.07 نقطة، أي نسبة 1.33%، ليبلغ مستوى 8839.03 نقطة.

وتم تداول 474.5 مليون سهم، عبر 26418 صفقة نقدية بقيمة 133.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 39.30 نقطة، أي ما يعادل 0.45%، ليبلغ مستوى 8711.1 نقطة، من خلال تداول 256.4 مليون سهم، عبر 14892 صفقة نقدية بقيمة 42.7 مليون دينار.

وكسب مؤشر السوق الأول 138.42 نقطة، أو 1.51%، ليبلغ مستوى 9324.93 نقطة، من خلال تداول 218 مليون سهم، عبر 11526 صفقة بقيمة 91.1 مليون دينار .

وزاد مؤشر "رئيسي 50" أيضا بمقدار 30.1 نقطة، أي نسبة 0.31 %، ليبلغ مستوى 9716.88 نقطة، من خلال تداول 212.5 مليون سهم، عبر 11857 صفقة نقدية بقيمة 36.9 مليون دينار .

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 197.12 نقطة، أي نسبة 1.92 %، ليصل إلى مستوى 10461 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول 149 مليونا و59 ألفا و115 سهما، بقيمة 386 مليونا و470 ألفا و866.144 ريال، عبر تنفيذ 16844 صفقة في جميع القطاعات.



وارتفعت في الجلسة أسهم 48 شركة، فيما انخفضت أسهم 4 شركات أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و803 ملايين و352 ألفا و20.320 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و719 مليونا و940 ألفا و601.066 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة مسقط

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" نهاية اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47%، عند مستوى 7,670.43 نقطة، رابحًا 36.04 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وارتفع حجم التداولات اليوم بنسبة 3.08% إلى 131.67 مليون ورقة مالية، مقابل 127.74 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 3.3%، إلى 35.04 مليون ريال، مقارنةً بنحو 33.92 ألف ريال جلسة الخميس الماضي.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,991.88 بارتفاع وقدره 10.51 نقاط عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات.

وأنهى مؤشر البحرين الإسلامي تداولاته عند مستوى 973.24 بارتفاع وقدره 14.19 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و785 ألفًا و999 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 626 ألفًا و223 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 175 صفقة.

بورصة فلسطين

واصل مؤشرات بورصة فلسطين مسارها الصعودي في ختام الأحد.

وأغلق مؤشر القدس لجلسة اليوم مرتفعًا بنسبة 0.86 %، رابحًا 5.61 نقطة خلال الجلسة ليغلق عند مستوى 659.7 نقطة، فيما أغلق مؤشر القدس الإسلامي مرتفعًا بنسبة 0.69 %.

وشهدت جلسة اليوم تداولات على أسهم 12 شركة، ارتفعت أسعار 5 أسهم منها، وفي المقابل انخفضت أسعار 3 أسهم، واستقرت أسعار 4 أسهم أخرى.

وشهدت جلسة اليوم تداولات بلغت قيمتها 316.061 ألف دولار، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي للأسهم 118.157 ألف، من خلال 97 صفقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.55%، لتصل إلى مستوى 4015.79 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 24.9 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 5498صفقة.