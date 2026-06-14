قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2026 في الغربية
الأوقاف: صرف 10 ملايين جنيه قروضًا حسنة لأكثر من 500 مستفيد
عبد الغفار: الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي استثمرت تريليون جنيه في الصحة
القيادة المركزية الأمريكية: إنقاذ 14 بحارا هنديا عالقين في بحر العرب
أكسيوس: الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت تم بموافقة أمريكية
الأمن يكشف حقيقة واقعة الاعتداء على راكب داخل موقف بالقاهرة بسبب الأجرة
أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالقليوبية..صور
ننشر أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في المنوفية.. صور
"فُوة" الأسيرة خلف جدران النسيان.. متى تفتح اليونسكو أبواب العالمية لثالث مدن الآثار الإسلامية؟
البترول تعلن إضافة 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات
توجيهات رئاسية.. المالية: مليار جنيه زيادة في المعاشات وتحسين الأجور خلال أيام
قبل ما تدخل العيادة.. موقع رسمي يكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اللون الاخضر يسيطر علي شاشات أسواق المال العربية و بورصة مصر تربح 67 مليار جنيه

ارتفاع أسواق المال العربية
ارتفاع أسواق المال العربية
علياء فوزى

أسواق المال العربية مستهل جلسات الأسبوع

-البورصة المصرية تربح 67 مليار جنيه 

-4.2 مليار ريال قيم تداولات البورصة السعودية

-ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت

اكتست شاشات أسواق المال العربية اليوم الأحد، أولي جلسات الأسبوع الجاري باللون الأخضر، حيث ارتفعت جميع مؤشرات البورصات مصر، السعودية، قطر، مسقط، الكويت، البحرين، فلسطين والبورصة الأردنية.

ويستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الأحد 14 يونيو 2026، بينما أسواق المال الإماراتية إجازة رسمية وتستأنف تداولتها غدا الإثنين.

 البورصة المصرية

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم الأحد ليصعد المؤشر الثلاثيني قرب 52000 نقطة.

جاء الأداء مدفوعا بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد الأجانب والعرب والمصريين نحو البيع.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة نحو 67 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي 3.715 تريليون جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" نحو 2.31% عند مستوى 51994 نقطة فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 2.7% عند مستوى 15396 نقطة، بينما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان .2.73% عند مستوى 21179 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية، اليوم، مرتفعا بمقدار 62.40 نقطة، عند مستوى 11104.42 نقطة، وبتداولات بلغت 4.2 مليار ريال سعودي.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 199 شركة ارتفاعًا في قيمتها، في وقت أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، مرتفعًا 66 نقطة، عند مستوى 23041.37 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال سعودي، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.4 مليون سهم.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 116.07 نقطة، أي نسبة 1.33%، ليبلغ مستوى 8839.03 نقطة.
وتم تداول 474.5 مليون سهم، عبر 26418 صفقة نقدية بقيمة 133.9 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 39.30 نقطة، أي ما يعادل 0.45%، ليبلغ مستوى 8711.1 نقطة، من خلال تداول 256.4 مليون سهم، عبر 14892 صفقة نقدية بقيمة 42.7 مليون دينار.
وكسب مؤشر السوق الأول 138.42 نقطة، أو 1.51%، ليبلغ مستوى 9324.93 نقطة، من خلال تداول 218 مليون سهم، عبر 11526 صفقة بقيمة 91.1 مليون دينار .
وزاد مؤشر "رئيسي 50" أيضا بمقدار 30.1 نقطة، أي نسبة 0.31 %، ليبلغ مستوى 9716.88 نقطة، من خلال تداول 212.5 مليون سهم، عبر 11857 صفقة نقدية بقيمة 36.9 مليون دينار .

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 197.12 نقطة، أي نسبة 1.92 %، ليصل إلى مستوى 10461 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول 149 مليونا و59 ألفا و115 سهما، بقيمة 386 مليونا و470 ألفا و866.144 ريال، عبر تنفيذ 16844 صفقة في جميع القطاعات.
 

وارتفعت في الجلسة أسهم 48 شركة، فيما انخفضت أسهم 4 شركات أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و803 ملايين و352 ألفا و20.320 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و719 مليونا و940 ألفا و601.066 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة مسقط

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" نهاية اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47%، عند مستوى 7,670.43 نقطة، رابحًا 36.04 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وارتفع حجم التداولات اليوم بنسبة 3.08% إلى 131.67 مليون ورقة مالية، مقابل 127.74 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.

وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 3.3%، إلى 35.04 مليون ريال، مقارنةً بنحو 33.92 ألف ريال جلسة الخميس الماضي.

مؤشر البحرين العام 

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,991.88 بارتفاع وقدره 10.51 نقاط عن معدل الإغلاق السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع العقارات.
وأنهى مؤشر البحرين الإسلامي تداولاته عند مستوى 973.24 بارتفاع وقدره 14.19 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.
وبلغت كمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و785 ألفًا و999 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 626 ألفًا و223 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 175 صفقة.

بورصة فلسطين 

واصل مؤشرات بورصة فلسطين مسارها الصعودي في ختام الأحد.

وأغلق مؤشر القدس لجلسة اليوم مرتفعًا بنسبة 0.86 %، رابحًا 5.61 نقطة خلال الجلسة ليغلق عند مستوى 659.7 نقطة، فيما أغلق مؤشر القدس الإسلامي مرتفعًا بنسبة 0.69 %.

وشهدت جلسة اليوم تداولات على أسهم 12 شركة، ارتفعت أسعار 5 أسهم منها، وفي المقابل انخفضت أسعار 3 أسهم، واستقرت أسعار 4 أسهم أخرى.

وشهدت جلسة اليوم تداولات بلغت قيمتها 316.061 ألف دولار، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي للأسهم 118.157 ألف، من خلال 97 صفقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.55%، لتصل إلى مستوى 4015.79 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 24.9 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 5498صفقة.

أسواق المال العربية البورصة المصرية مؤشر الأسهم السعودية بورصة الكويت بورصة قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

ترشيحاتنا

الدواء

احذر.. مشروبات يومية تضعف مفعول الدواء وتهدد صحتك

معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو

خلال ساعات.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

مواقيت الصلاة

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات

بالصور

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الدجاج؟

فيديو

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد